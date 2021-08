La sindrome post-Covid

Guarire dal Covid-19 non significa sempre tornare alla vita precedente. Nelle forme più gravi, infatti, si registra una disfunzione provvisoria o permanente ai polmoni o ad altri organi colpiti. Ma anche chi ha avuto il Coronavirus in forma lieve o moderata (senza necessità di ospedalizzazione), spesso soffre – per settimane o anche per mesi - di sintomi persistenti, spossatezza e disturbi della concentrazione. Questa condizione è stata chiamata ‘Long Covid’ o ‘Sindrome Post Covid’.

La stanchezza è ben documentata dopo infezioni acute da virus della famiglia Sars (già nell’epidemia 2003-2004 si studiarono sintomi simili), Ebv (mononucleosi), Virus Ross River, enterovirus, herpes umano, Ebola, West Nile o Dengue, e da batteri come la Borrelia burgdorferi (malattia di Lyme), Coxiella burnetii (febbre Q) e Mycoplasma pneumoniae (causa della polmonite atipica) e anche parassiti come la Giardia lamblia (che provoca diarrea e disidratazione).



I sintomi acuti di queste malattie e i danni organici che possono causare possono essere molto differenti, comunque una malattia persistente cronica di fatigue può seguire ognuna di queste malattie. A parlare per primo della sindrome post-Covid è stato il dottor, che ha coniato la definizione Pasc (Post Acute Sequelae of Sars-Cov-2) sottolineando come anche pazienti con forme lievi o moderate di Covid possano svilupparla.I sintomi più comuni sono spossatezza, nebbia nella testa, problemi di concentrazione e memoria, difficoltà del sonno, problemi gastrointestinali, capacità polmonare compromessa con dolore retrosternale e dispnea, perdita dell’olfatto e del gusto. La Pasc è stata riportata in tutti i gruppi di età, compresi i bambini. Specifiche linee guida per il trattamento sono ancora in sviluppo. Molti pazienti ricordano quelli affetti da sindrome da fatica cronica, anche se i danni viscerali, in particolare ai polmoni, possono costituire una ulteriore sintomatologia. Ogni infezione acuta come il Covid-19 che danneggia multipli organi può causare in alcune persone sintomi cronici.. E’ ancora presto per capire quanti soffriranno di disfunzioni permanenti di questi organi, ma è sicuramente possibile che lo studio longitudinale di questi organi potrà dare una spiegazione sufficiente della ‘fatigue’ e degli altri sintomi. La ventilazione articiale può portare a uno stress post-traumatico e, se un paziente non è in grado di tornare alla funzionalità pre-malattia, si rischia di sviluppare una depressione. Questi disordini psichiatrici possono loro stessi condurre a una fatica cronica e a sintomi correlati.Nei pazienti senza disfunzioni croniche a un organo,con successiva alterazione immunologica. I dati su cento pazienti con Pasc raccolti nellae nella(Bergamo) sono in via di pubblicazione e dimostrano l’. Il professor Griffin della Columbia University of New York ritiene che il 30-50% dei sintomi dei pazienti con Pasc se ne vanno o diminuiscono significativamente dopo il vaccino. Una spiegazione potrebbe essere che il siero elimina quel po’ di virus rimasto (anche con tampone molecolare negativo) che è responsabile della persistenza dei sintomi. Oppure i sintomi sono dovuti allo sviluppo di auto-anticorpi e alla conseguente condizione di autoimmunità e il vaccino è in grado di rimettere in condizione l’organismo di tornare a una risposta immunologica normale. È sicuramente necessario studiare più a fondo la correlazione tra vaccini e Pasc.