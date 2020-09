La solidarietà della 24ore di Buttrio più forte del Coronavirus

Quando gli Alpini hanno deciso di rimodulare la 24ore di Buttrio, in programma a metà giugno, hanno stabilito anche che la 15esima edizione, per la parte “Solidarietà”, avrebbe avuto luogo comunque, “in barba” al Coronavirus. Lo stimolo dettato dallo spirito delle penne nere si è concretizzato grazie a un'accurata gestione degli anni precedenti e al fatto che gli sponsor e i tanti sostenitori hanno colto la sfida.

Così, anche senza certezze finanziarie, si è deciso di ordinare subito l’auto per il Distretto Sanitario di Cividale per avviarla al più presto - già a fine maggio - a beneficio della popolazione. Contemporaneamente varie società hanno promosso collette a favore del dono della 24ore. Accanto alla classica 'Fugarele' del 6 gennaio, si sono aggiunti molti altri progetti.

Un imprenditore di Buttrio, parlando con un’amica di famiglia, ha deciso di regalare ai suoi clienti le mascherine protettive, proprio nel periodo in cui non si trovavano nemmeno in farmacia. Ha acquistato il materiale necessario, l’amica ha realizzato le mascherine, sono state posizionate sul banco del negozio in distribuzione self-service al pubblico, in cambio veniva “ispirato” un obolo a favore della 24ore.

Il bar-edicola di Buttrio (il bar era chiuso causa lock-down) ha promosso una raccolta fondi donando una nutrita quantità di libri seminuovi. Appena riaperto anche il servizio bar, sul banco è aparsa una cassetta con l’indicazione “Un taiut ancje ale 24”. Quando ci si vede al bar, è abitudine offrirci un drink da gustare in amichevole compagnia.

Perciò è stato un gesto naturale per tutti i clienti offrire “un taiut” all’amica 24ore quasi ogni volta la incontravano...

Due gruppi podistici, “motu proprio” e con iniziative separate, hanno organizzato i propri associati per camminare un’ora, con la mascherina, su un percorso a scelta, emulando la partecipazione alla manifestazione di Giugno, e versando la quota di iscrizione alla 24Ore.

A quel punto le altre associazioni sono state motivate a una gara autogestita indicando di trasmettere i risultati individuali e di squadra per stilare la classifica di una competizione a distanza. Molte società hanno partecipato, alcune anche senza correre, ma tutte con l’iscrizione alla 15esima edizione della 24x1ora.

La sezione Afds di Buttrio partecipa ogni anno alla 24x1ora (la staffetta podistica all’interno della 24ore) ed è sempre presente. Del resto, il dono del sangue è l’apice della Solidarietà. In tale contesto e in occasione del dono con l’autoemoteca a Buttrio, è stata promossa in forma pressante la raccolta a favore della manifestazione.

Dal 2019 il Tiro a Segno di Cividale organizza la gara di cui sopra con ricavo a favore della 24ore. Il Presidente del TSN, quest’anno, non appena ricevuta l’autorizzazione a riaprire il Poligono, ai relativi allenamenti e all’organizzazione di gare, ha definito la data 5-6 settembre per lo svolgimento del Trofeo del cuore. Contemporaneamente ha acceso i tam-tam, per chiamare quanti più appassionati possibile con risultati insperati, 214 iscrizioni più i rientri.

Insomma, la solidarietà di tutta la comunità di Buttrio e non solo si è dimostrata più forte del Covid-19. E sabato 19 settembre, alle 10.30, in sala Bonfioli (Distretto sanitario di Cividale) si terrà la cerimonia ufficiale di consegna del dono frutto della solidarietà diffusa, la rombante Suzuki Swift Hibrid per il Servizio infermieristico e di riabilitazione domiciliare.