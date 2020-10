Laboratori chiusi per il Santo Patrono

ASUGI comunica che il giorno 3 novembre 2020, in occasione della festività del Santo Patrono di Trieste, la SC Laboratorio Unico di Trieste, Burlo, Gorizia Monfalcone riceverà solo la richiesta di esami in modalità di Urgenza per i pazienti ricoverati. I pazienti esterni sono quindi pregati di non recarsi presso i punti prelievo, che saranno chiusi nella giornata festiva del 3 novembre. Anche la SC Microbiologia e Virologia resta chiusa il giorno 3 novembre. Inoltre, nella giornata prefestiva del 2 novembre non verranno eseguiti prelievi per Quantiferon presso il laboratorio di Microbiologia.