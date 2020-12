Latisana, ecco la stanza degli abbracci

Da ieri a Latisana, nella casa di riposo Umberto Primo, è arrivata la stanza degli abbracci.

È una struttura che permette un contatto diretto, ma in piena sicurezza, tra i residenti e i loro familiari. La stanza è posizionata a ridosso di una delle uscite della casa di riposo. Si tratta di un gonfiabile, diviso al centro da una parete in plastica trasparente. È dotato di maniche che possono essere indossate per accarezzare, abbracciare e stringere la mano, permettendo quindi quel contatto fisico che altrimenti sarebbe vietato dalle norme anti-Covid.

La residenza per anziani di Latisana ha desiderato averla proprio perché, soprattutto in questo periodo, una carezza può essere più efficace di una semplice parola.