Latisana, festa per i 60 anni della locale Afds

"Attorno al valore del dono si riunisce una comunità impegnata a portare avanti il significato profondo della donazione agli altri. Qui a Latisana vengono confermati importanti risultati che contribuiscono a fare della nostra regione la prima in Italia per donazioni di sangue". Lo ha affermato oggi a Latisana il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso dei festeggiamenti per il 60. anno di fondazione della locale sezione Afds (associazione friulana donatori sangue) che conta 300 aderenti, di cui 180 attivi, e che nel corso dell'anno ha registrato 220 donazioni, dato in linea con quello del 2018, confermando l'ampia adesione a un gesto che può salvare la vita.

Prima della Santa Messa a Latisanotta, il vicegovernatore, accompagnato dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dal presidente della sezione locale dell'Afds, Gianluca Furlani, e da quello provinciale, Roberto Flora, ha partecipato a Latisana alla deposizione della corona in memoria dei donatori defunti.

Riccardi ha voluto sottolineare il senso di responsabilità e di solidarietà di una piccola comunità capace di coinvolgere anche i bambini, "una comunità - ha evidenziato - in cui è molto sentito il gesto altruistico del dono che rientra in una cultura diffusa dove non si dimentica il continuo fabbisogno di sangue".

"Valori insiti in questa terra - ha aggiunto il vicegovernatore - che ha dato i natali a uno dei presidenti dell'associazione, Giampaolo Sbaiz, che ha avuto il grande pregio di introdurre la plasmaferesi".

Ha sottolineato l'importanza della donazione di plasma anche Flora, ricordando come la plasmaferesi sia una procedura fondamentale per la produzione dei cosiddetti farmaci plasmaderivati per i soggetti colpiti da emofilia o per trattare anche alcune malattie rare.