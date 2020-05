Le mani curano e ci difendono dalle infezioni

Sono, in un certo senso, il simbolo per eccellenza alla lotta al Coronavirus, oltre a mascherine e guanti. Sono le mani, la cui ritualità della pulizia è entrata ancora più prepotentemente nelle nostre vite quotidiane dopo l'inizio della pandemia.

Le buone abitudini di pulizia, però, sono 'vecchie come il mondo' e un lavaggio accurato non è una novità. Mai, però, come in questi mesi si è discusso di quanto sia importante lavarle spesso, fornendo a grandi e piccini tempi e durata dell'operazione e 'mosse' per farlo nel modo giusto.

Oggi è la Giornata Mondiale dell'igiene delle mani e l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato un video ad hoc che celebra questo importante 'strumento'.

"Le nostre mani pulite sono un'arma efficace contro le infezioni, ma sono anche un gesto d'amore. Cura le mani, le mani curano" il messaggio che l'Iss ha voluto lanciare.