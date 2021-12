Le pazienti promuovono la Radioterapia di Udine

Un’indagine di qualità per capire come le pazienti valutano il servizio e le cure in Radioterapia: così si è messa in gioco la Struttura dell’Ospedale di Udine diretta dal dottor Marco Trovò. Il risultato? Assolutamente positivo nei diversi aspetti valutati.

Il campione è stato di 53 pazienti (età media 63,5 anni) nell’arco di circa 50 giorni tra agosto e settembre. Nello specifico, alle pazienti è stato chiesto di dare un giudizio da 1 (del tutto inadeguato) a 6 (del tutto adeguato) su diversi aspetti specifici, dalla valutazione generale dell’esperienza, del personale del reparto (relazione, disponibilità, ascolto), informazioni ricevute su diagnosi e terapia, organizzazione complessiva del reparto e rispetto a liste d’attesa e percorsi/collaborazione tra diverse strutture, Rispetto della privacy.

I risultati complessivi dimostrano come la maggioranza del campione abbia premiato il servizio con punteggi elevati. “Siamo assolutamente felici nell’apprendere questi risultati”, commenta il dottor Trovò. “L’obiettivo principale deve sempre essere quello di fornire un servizio adeguato alle aspettative dei pazienti e quando gli utenti rispondono in questo modo non possiamo che esserne soddisfatti”.

“Questo tuttavia deve essere un punto di partenza e non di arrivo: dobbiamo pensare a continuare a offrire un servizio ottimale in tutte le sue caratteristiche, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista dell’accoglienza e della relazione, fondamentali in un momento così delicato”.