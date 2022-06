Venerdì 1 luglio, all’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento, si tiene la tavola rotonda “Le persone con disabilità come risorsa per la comunità. La vita nelle nostre realtà del sanvitese”. L’incontro, organizzato dal Comitato Disabilità del Sanvitese, prende il via alle 17 con le testimonianze e la contestuale mostra con foto, banner e oggetti delle realtà del territorio in galleria.

Ogni intervento è legato a un tema di riferimento: per lo sport relaziona Pinna Sub, l’associazione sportiva di San Vito al Tagliamento presieduta da Franco Popaiz; l’argomento della residenzialità è affidato alla cooperativa sociale Il Granello di San Vito; Futura, anch’essa di San Vito, parla invece di lavoro, mentre Il Piccolo Principe di Casarsa si sofferma sulla semiresidenzialità. Formazione e scuola a La Nostra Famiglia, l’associazione Genitori Vivere Insieme parla di famiglia, infine Danilo De Vittor interviene a nome di UICI ETS-APS, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Pordenone. Conduce Mattia Lanteri.

Alle 19 buffet alla galleria. Conclusione alle 20.30 con lo spettacolo teatrale “Destini disarmati” a cura dell’associazione Noi Artisti.