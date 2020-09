Le sedi della Regione si tingono di arancione

Anche la Regione partecipa alla "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" illuminando d'arancione la facciata della sua sede, in piazza Oberdan, a Trieste, al pari di tanti palazzi e monumenti pubblici in tutta Italia.

L'evento è promosso per il secondo anno dal ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'Istituto superiore di sanità (Iss), dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) aderendo alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

La data, il 17 settembre, coincide con la "Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti" (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale dall'Oms e prevede la realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza nelle strutture sanitarie.

"Una sanità sicura è parte integrante del diritto alla salute. E va di pari passo con lo sforzo che deve essere garantito dalle istituzioni, ma deve giungere anche dai cittadini, per un impegno di tutta la collettività, nessuno escluso", è il pensiero espresso dal presidente del Consiglio Fvg a nome di tutta l'Assemblea legislativa regionale.

Anche il palazzo della Regione a Trieste si è illuminato quest'oggi di arancione per celebrare la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. L'intento è quello di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza delle cure e ricordare l'impegno del sistema sanitario e di tutti gli operatori nel fronteggiare la pandemia da Covid-19.

L'iniziativa rientra tra le azioni suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), istituita per evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale - ed è il modo con cui la Giunta regionale esprime la propria vicinanza e condivisione ai temi della Giornata nazionale. A darne notizia è il Vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia.