Le unità speciali nella guerra al Covid-19

Affrontare il Covid-19 ai primi sintomi, limitando al massimo il ricovero in ospedale. E’ il principio alla base dell’istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), composte da medici collocati nei vari distretti sanitari. Spetta a questi medici, in accordo con i medici di famiglia, valutare e monitorare lo stato di salute dei soggetti con i sintomi del Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Marco Rocchetto, medico di medicina generale, presta il proprio servizio nell’Usca di Maniago. L’unità speciale può contare su due dsottori che si alternano dalle 8 alle 20 con un turno di sei ore, supportati logisticamente dal personale sanitario del distretto. La sua giornata inizia in ambulatorio dove verifica le segnalazioni sui pazienti sospetti o accertati, ricevute dai medici del territorio, dalla continuità assistenziale e, a volte, dagli specialisti o dal Pronto soccorso. Il medico contatta telefonicamente il paziente e compie una prima verifica. Sulla base di quanto emerge dal colloquio viene assegnata la priorità alle varie valutazioni domiciliari.

“Di prassi - conferma Rocchetto - interveniamo se il paziente è confinato in casa e presenta i sintomi oppure se ci sono forti sospetti, per cui effettuiamo anche il tampone a domicilio. I pazienti dimostrano di essere rasserenati dalla nostra presenza, anche perché comprendono di essere seguiti, fatto non scontato dato che non sempre il loro medico può effettuare la visita in quanto servono dispositivi di protezione specifici”. A Rocchetto e al suo collega il lavoro non manca: “Nel distretto di Maniago ci occupiamo di una cinquantina di persone. Per alcuni è sufficiente una sola visita, mentre per altri con parametri più instabili, in particolare la saturazione dell’ossigeno, o perché si tratta di persone fragili, spesso molto anziane, serve maggiore attenzione”. Al medico che già aveva prestato servizio nell’Usca durante la prima ondata abbiamo chiesto se si sarebbe atteso una tale recrudescenza della pandemia: “La seconda ondata era data per scontata tra gli addetti ai lavori, ma non con queste proporzioni. L’assenza del lockdown ha reso più semplice la diffusione del virus.

Di fatto l’infezione circola ovunque sul territorio e i contagi avvengono un po’ in tutti gli ambienti”.

Inevitabile una riflessione su chi pur contagiato nega o sottostima il pericolo: “L’atteggiamento è molto variabile. Chi ha subito sulla propria pelle l’infezione, ha un famigliare ammalato, o peggio ha perso qualche caro, ha molto più rispetto per le norme di prevenzione rispetto a chi, invece, se l’è cavata con qualche giorno di malessere. In generale, tuttavia, la gente è abbastanza attenta e spesso è molto spaventata dalla prospettiva del ricovero”. Il protocollo prevede che se la situazione peggiora, tenuto conto dei parametri vitali del soggetto, si possa disporre un accesso urgente al Pronto soccorso per fare il punto della situazione con esami radiografici ed ematochimici. Se viene dimesso dopo gli esami, il paziente viene riaffidato all’Unità speciale, altrimenti può essere ricoverato in un reparto Covid. Per chi resta a casa, invece, si procede alla terapia farmacologica in accordo con il medico curante.

“Stiamo lavorando a un protocollo per cercare di limitare la pressione sull’ospedale e ottenere al contempo esami in tempi rapidi anche a domicilio per i casi al limite”. Il momento è difficile e le Usca sono sotto pressione, ma Rocchetto ci tiene a lanciare un messaggio rassicurante: “Ai pazienti dico: non abbiate paura di essere abbandonati e non vivete nel terrore di essere mandati in ospedale. A chi invece non è ammalato raccomando di seguire tutte le precauzioni, soprattutto se anziano o se ha a che fare con persone anziane”.