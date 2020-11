Legacoop Fvg, convenzione per i test Covid

La salute e la sicurezza di lavoratori e soci delle cooperative sono per Legacoop Fvg una priorità assoluta. A seguito del crescente numero di contagi da virus SARS-CoV-2, Legacoop Fvg ha stipulato una convenzione, con la struttura accreditata Salus Service, riservata ai dipendenti e ai soci delle cooperative associate (quasi 200.000 persone in tutta la regione) per l’erogazione di prestazioni a condizioni riservate di test sierologici quantitativi, di test rapidi antigenici e di tamponi molecolari.

Un'iniziativa che potrà essere replicata nei prossimi giorni coinvolgendo altri soggetti del territorio, al fine di fornire risposte puntuali alle esigenze delle associate e dei propri soci.

Legacoop Fvg, inoltre, sta valutando con attenzione l’evoluzione della normativa e dell’utilità dei tamponi rapidi per fornire soluzioni alle associate e contribuire così a diminuire la pressione sulla sanità pubblica regionale dovuta all’enorme richiesta di test.

Maggiori informazioni sul sito www.legacoopfvg.it