Leggi che ti passa

Ora che la maggior parte della popolazione vive forti limitazioni,uno dei passatempi più coinvolgente per la mente è la lettura. È stata questa la considerazione che ha spinto i dottori Elsa Tosolini e Alessio Piromalli (nella foto), titolari della farmacia di Zugliano, in comune di Pozzuolo, verso una iniziativa di promozione alla lettura. La farmacia Sant'Andrea infatti, in collaborazione con il gruppo di studio nazionale di cui fa parte, ha ristampato in versione originale "Alice nel paese delle meraviglie" per proporla ai suoi clienti al prezzo simbolico di un euro.

La scelta del testo ricade su un classico, che in pochi minuti trasporta il lettore in un mondo fantastico e bizzarro, in cui la protagonista cerca di ri-trovare la strada di casa. Un po' come tutti noi che cerchiamo una via d'uscita da questo periodo difficile. Proprio per questo motivo i dottori hanno scelto di devolvere il ricavato dell'iniziativa sul territorio. Ai sorrisi sotto la mascherina e a un consiglio sempre presente, si aggiungono così iniziative di solidarietà.