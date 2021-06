Lignano, al via le vaccinazioni anti Covid-19 per gli operatori turistici

Sono partite oggi le vaccinazioni anti Covid-19 per gli operatori turistici di Lignano Sabbiadoro nella Palestra comunale di Viale Europa e proseguiranno anche nella giornata di domani, sempre dalle ore 9 alle ore 14. I vaccini Pfizer saranno inoculati per la seconda dose nelle giornate del 15 o del 16 luglio. Oggi sono state vaccinate circa 430 persone e domani sono previste 200. "Sono molto contento e orgoglioso “ha dichiarato il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto. "Lo spazio che abbiamo utilizzato all'interno della palestra comunale è molto ampio e permette di gestire tutta la procedura nel migliore dei modi. Ringrazio il Vice Presidente regionale Riccardi e tutti gli operatori dell’ Azienda Sanitaria, i volontari della Protezione Civile e i Carabinieri in congedo che si stanno adoperando con grande professionalità, volontà e spirito altruistico nella campagna vaccinale a Lignano".