Lignano Pineta, 180 gli interventi di pronto intervento

In un mese di attività sono già 180 gli interventi di pronto intervento sanitario attuati dal personale della Sogit – Croce di San Giovanni che da oltre vent’anni, grazie anche al sostegno della società Lignano Pineta, si occupa del funzionamento del Punto Blu di primo soccorso con sede tra il bagno 3 - bandiera inglese e 4 - bandiera italiana di Lignano Pineta, operativo questa stagione dal 12 giugno.

Un servizio molto apprezzato dai turisti che frequentano il litorale di Lignano Pineta e garantito nella fascia oraria 10 – 13 e 14.30 - 17.30 dalla presenza, nei locali di colore giallo con la croce di San Giovanni posti sul Lungomare Kechler al civico 22, di un soccorritore professionale per una pronta risposta alle esigenze sanitarie dei bagnanti; già in questo primo mese di attività, in tre casi gli operatori hanno allertato il servizio dell’emergenza regionale.

Attrezzato con un defibrillatore e un quad per interventi rapidi in spiaggia, il Punto Blu di Lignano Pineta compie in una stagione balneare tra 600 e 1.000 interventi: dal piccolo taglio di conchiglia, alla slogatura giocando a pallavolo, dalla puntura di insetto a quella della medusa, dalla misurazione della pressione, alla scottatura e altro ancora.