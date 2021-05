Lignano pronta ad accogliere i turisti stranieri, ecco il punto tamponi

"Nelle giornate di oggi e domani, dalle 8 alle 13, nel parcheggio della Sede Municipale in viale Europa 26 (parcheggio lato Ovest del Municipio) sarà possibile l’effettuazione di tamponi Covid-19 per l’utenza, tramite unità mobile appositamente dedicata", ricorda il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto. "L’orario potrà essere esteso fino alle 17 qualora le disponibilità non dovessero essere sufficienti".

Si potranno effettuare le prenotazioni per la prestazione sul sito della Friuli Coram oppure tramite l’App Coram disponibile sia per Iphone sia per Android. L’utente dovrà selezionare la specialità: Covid-19 e, a questo punto, avrà la facoltà di scegliere tra test rapido di ultima generazione (costo 35 euro) e tampone (al costo di 85 euro + bollo da 2 euro).

Gli stessi esami saranno prenotabili anche telefonicamente al numero dedicato: 0432 585233, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: prenotazione.covid@coram.it

"Abbiamo già richiesto che il servizio sia riattivato, alle stesse modalità, anche nel weekend successivo (29 e 30 maggio) in attesa della realizzazione di un servizio strutturato e dedicato 7 giorni su 7 di tamponi nell’ambito del nostro Comune. Voglio ringraziare la Coram per la disponibilità accordataci e per questo prezioso servizio che sta erogando ai nostri cittadini e turisti", conclude Fanotto.