Lignano, punto tamponi operativo anche a Ferragosto

Confcommercio Lignano informa che il punto tamponi di via Tarvisio sarà operativo anche nel fine settimana di Ferragosto. Si tratta di un’iniziativa coordinata con il Comune e possibile grazie a Friuli Coram, che ha consentito, con il lavoro dei suoi operatori, a tanti alberghi della località balneare di rispondere alle crescenti richieste di test da parte dei clienti, in particolar modo di tedeschi privi di Green pass che hanno la necessità di un certificato di negatività per rientrare nel proprio Paese.

"Il punto tamponi è l’esempio di buona collaborazione tra le parti – sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo – ed è una buona notizia che possa essere garantito, con la presenza tra l’altro dei titolari di Friuli Coram, che ringraziamo per la disponibilità, anche nei giorni di maggiore flusso di persone. Confcommercio invita dunque gli albergatori a organizzarsi per tempo in modo da consentire il miglior servizio possibile ai turisti".