Lignano, riapre il punto di primo intervento

Lignano Sabbiadoro è una località turistica sicura grazie anche alla riapertura estiva del Punto di Primo Intervento di via Tarvisio 5 che avviene in concomitanza con l’avvio della stagione balneare.

Un importante servizio di assistenza sanitaria che la Regione e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale garantisce e mette a disposizione dei turisti della città. E dalla prossima settimana sarà garantito anche il servizio di guardia medica.

A comunicarlo il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, che ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente tutto il personale medico ed infermieristico che da più di un anno combatte quotidianamente nei reparti Covid ospedalieri. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche il Vicepresidente e Assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, i consiglieri regionali Mauro Bordin e Maddalena Spagnolo e il sindaco Luca Fanotto.

"La riapertura della struttura sanitaria rappresenta un segnale di ripartenza positivo per il turismo della città di Lignano Sabbiadoro e della Regione impegnata in un’incessante campagna vaccinale", ha commentato il Vicepresidente, Riccardo Riccardi. "Abbiamo aperto le prenotazioni ai maturandi e ci tengo a ricordare in questa sede che, nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 giugno, nella palestra comunale di Lignano sarà allestito un centro vaccinale che metterà a disposizione dei cittadini un migliaio di dosi".

Uno sforzo importante, ha specificato Riccardi, che però non si ferma a Lignano: avvieremo la campagna vaccinale anche a Grado, e sempre con un occhio di riguardo alle realtà turistiche, a Tarvisio con soluzioni mirate anche ad altre località della montagna friulana.

Alla scorsa notte, ha annunciato con soddisfazione il vicegovernatore, nel Friuli Venezia Giulia abbiamo raggiunto i 607 mila vaccinati con la prima dose e siamo tra le prime regioni in Italia ad avere superato il 50 per cento dei vaccinati tra la popolazione residente.

Riccardi ha espresso preoccupazione per il contagio registrato nei centri di accoglienza dei migranti: dev'essere monitorato con attenzione per evitare qualsiasi rischio di nuovi contagi. "Nel contempo - ha proseguito - siamo riusciti a non arrestare la campagna vaccinale nonostante lo stop alle seconde dosi di AstraZeneca per gli under 60; proseguiremo anche oggi (600 persone) e domani (1200 persone) sostituendo le somministrazioni previste con vaccini mRna".

Tutto questo, ha concluso Riccardi, con l'obiettivo di assicurare condizioni di salute e di dare risposte e segnali di certezza ai cittadini, anche a chi viene o è già presente nel Friuli Venezia Giulia perché ha scelto la nostra realtà quale meta per le sue vacanze.

Una riapertura da leggersi in chiave assolutamente positiva considerate le difficoltà organizzative registrate nel reperire il personale medico necessario, impegnato in prima linea per fronteggiare la pandemia da oltre un anno.

"Siamo pronti ad affrontare la stagione 2021 e guardarla con positività – ha dichiarato il Sindaco della località, Luca Fanotto -. Questo servizio è fondamentale per una località turistica come la nostra che sta vedendo un trend di crescita positivo delle prenotazioni per i mesi di luglio ed agosto. E la riapertura del Punto di Primo Intervento, unitamente al servizio di guardia medica e al nuovo servizio test anti covid, rappresentano una garanzia per la salute dei nostri ospiti e la sicurezza di poter trascorrere nella nostra località, una vacanza sicura".