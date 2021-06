Lignano, stabilità al Punto di primo intervento e alla Guardia medica

"Un pacchetto sanitario turistico rappresenterebbe un valore aggiunto per Lignano Sabbiadoro. In quest'ottica, l'ipotesi di un protocollo Lignano Sabbiadoro è stato oggetto di recenti confronti che ho avuto con il vicepresidente Riccardo Riccardi e la direzione dell'azienda sanitaria di Udine, quale strumento di programmazione stabile che coinvolgerebbe Amministrazione regionale, azienda sanitaria e Comune di Lignano Sabbiadoro per definire con certezza le date di inizio dei servizi e dare stabilità all'apertura del Punto di primo intervento e alla Guardia medica turistica a partire dal 2022 e per gli anni a venire, a servizio di turisti e di residenti".



Lo rimarca in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ricordando "come l'apertura del Punto di primo intervento nella città balneare sia fissata per il 12 giugno, mentre si attende la data dell'attivazione della Guardia medica. Si tratta di tempistiche che scontano le conseguenze della pandemia con il personale medico infermieristico, purtroppo già carente, impegnato costantemente nell'attività di cura, prevenzione, tracciamento e vaccinazione".



"La principale località turistica del Friuli Venezia Giulia - spiega l'esponente del Carroccio - deve poter contare su tempi definiti e servizi diversificati, di qualità ed eccellenza, capaci di integrarsi con l'ottima offerta dell'ospedale di Latisana che può contare su un servizio materno infantile che, soprattutto sotto il profilo della pediatria, rappresenta un punto di riferimento per le famiglie in ferie".

"Il costante confronto con l'assessore Riccardi - conclude Bordin - riguarda, tra l'altro, la possibile estensione del servizio della Guardia medica turistica ai residenti, già al vaglio della Giunta che ha approvato un mio ordine del giorno che chiedeva proprio questa verifica, ma anche la possibilità di offrire sul territorio di Lignano un servizio di ambulanza per il periodo non coperto dal Punto di primo intervento e l'attivazione di un servizio di dialisi per i turisti".