Lilt, 12 mesi per prevenire il cancro

Prevenire è meglio che curare. Un principio valido sempre, in ogni situazione. Ancor di più quando si parla di prevenzione dei tumori. E' uno dei "leitmotiv" della Lilt udinese, che promuove e pubblicizza le "12 regole per la prevenzione dei tumori" del Codice Europeo Contro il Cancro, messe a punto dall'Agenzia internazionale per la Ricerca sul cancro emanazione della Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dodici regole, come i dodici mesi dell'anno: da questa coincidenza è nato il calendario Lilt 2020, che racconta il viaggio in bicicletta fino a Capo Nord di Vivaldo Lleshi, studente di design codroipese che proprio in sella alla bici ha vinto la sua personale battaglia contro il tumore.

Il calendario, sviluppato da Vivaldo con gli studenti dell'Isia di Roma (sede di Pordenone) sarà presentato martedì 12 novembre a Udine, nella Sala Fondazione Friuli nel Palazzo Contarini (ingresso libero fino a esaurimento dei posti) in via Manin 15. Sarà anche proiettato un breve cortometraggio per raccontare come nasce il progetto e come si è sviluppato il viaggio in bicicletta fino a Capo Nord.