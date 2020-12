Lilt, successo per il Peperoncino Day

“Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, il cuore dei friulani ha risposto con la consueta generosità all’appello del Peperoncino Day”. Con queste parole il presidente della sezione friulana della Lilt, la Lega italiana contro i tumori, Giorgio Arpino, ha commentato il risultato dell’iniziativa, che si ripete senza interruzioni dal 2002 ed è ormai un appuntamento tradizionale dell’autunno udinese.

“Quest’anno – spiega Arpino – abbiamo preso in mano direttamente l’organizzazione, con il patrocinio della sede nazionale dell’Accademia Italiana del Peperoncino, l’impegno dei nostri volontari e l’aiuto di tanti splendidi partner, con in prima linea il gruppo Despar e Udine Mercati". Nei gazebo allestiti a Udine in piazzetta Lionello e all'esterno di numerose parrocchie cittadine e della provincia è stata proposta al pubblico, in cambio di



un'offerta, la borsa contenente un "kit" per realizzare la pasta aglio, olio e peperoncino, piatto simbolo della Dieta Mediterranea, ormai patrimonio dell’Unesco, che costituisce una “medicina” fondamentale per la salute e per la prevenzione dei tumori.

Il risultato è stato, sorprendentemente, in linea con quello delle ultime edizioni: oltre 5 mila euro, che fanno salire a 83 mila euro complessivi il contributo portato alla Lilt nelle 17 edizioni del Peperoncino Day.

“Come già nel 2019 – ha commentato Arpino – il consiglio direttivo ha deliberato di destinare ancora i proventi dall'evento Peperoncino Day a favore del servizio di psico-oncologia, un’attività che abbiamo avviato già dal 2005, rimediando a una totale assenza della sanità pubblica”.

Nel solo quinquennio 2015-2019, il “team” di psico-oncologhe Lilt attivo al Dipartimento di Oncologia dell’AsuFc di Udine è costato complessivamente oltre 320mila euro. “Uno sforzo notevole, a fronte del quale abbiamo avuto un primo riconoscimento: a partire da giugno 2020, una psico-oncologa è stata inserita in organico dalla sanità pubblica, e un altro passaggio dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2021, con un importante alleggerimento dei costi a carico Lilt”.

Al servizio di psico-oncologia saranno destinati pure i proventi derivanti dalla distribuzione del calendario Lilt Udine 2021, che può essere richiesto alle sedi udinesi della Lilt (in via Francesco di Manzano 15 o al pad. 8 dell’Ospedale Civile) o via mail all’indirizzo liltudine@gmail.com.