Liste d’attesa: col ‘reset’ si riparte senza arretrati

Dal 4 maggio, data di avvio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, al 3 giugno giorno in cui si segna l’effettiva ripartenza dell’Italia, con la possibilità di spostamenti tra le diverse regioni, il nostro Paese ha pian piano ricominciato a vivere. Dalle librerie ai parrucchieri, dai ristoranti alle palestre fino alla tanto discussa movida, tutti i cittadini hanno ripreso in tutto o in parte la loro vita prima che arrivasse il Coronavirus. Per ben due mesi – dal 9 marzo, inizio del lockdown, al già citato 4 maggio – abbiamo tutti vissuto come in una bolla, in cui la nostra esistenza era stata sospesa, le nostre attività cancellate e l’orizzonte dei nostri spostamenti era per lo più quello delle mura domestiche. Una situazione che ha coinvolto anche la maggior parte delle prestazioni sanitarie, escluse le urgenze.

Proprio nelle pagine del nostro settimanale, qualche tempo fa, avevamo documentato lo svuotamento dei pronto soccorso della regione, non più presi d’assalto da molti utenti anche per situazioni non gravi. I reparti ospedalieri non dedicati ai pazienti Covid, inoltre, avevano ridotto di molto la propria attività, concentrandosi sulle urgenze e rimandando le altre prestazioni ‘in data da destinarsi’, ma sicuramente dopo il superamento del picco di contagi. Ebbene, ora quel momento è arrivato, ma di recuperare gli appuntamenti rimandati non c’è ancora modo. Anzi, sembrerebbe che le indicazioni vadano verso una sorta di ‘reset’, cioè di annullamento degli appuntamenti ‘in coda’ a favore di visite e prenotazioni del tutto nuove. Ce lo confermano molte segnalazioni, tra le quali quelle che arrivano dai medici di famiglia.



AMBULATORI PRESI D’ASSALTO

- “Molti miei colleghi lamentano la mancanza di informazioni istituzionali sulla ripresa dell’erogazione ordinaria delle prestazioni specialistiche, cioè le visite mediche, gli esami strumentali e quelli di laboratorio dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria – sottolinea Stefano Vignando, medico di medicina generale e presidente regionale dello Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) -. A oggi sappiamo solo quello che ci raccontano i nostri assistiti e cioè che tutti gli appuntamenti già programmati sono stati rinviati, sospesi o addirittura annullati. Non solo, ma non sono state fissate subito nuove visite, ma in quasitutti i casi, gli operatori di sportello contattano le persone invitandole a recarsi dai medici di medicina generale e a rifare l’impegnativa per la visita, poiché sarebbe scaduta o comunque non più riutilizzabile per la prestazione sospesa da recuperare.

Di più ancora: in molti casi il rinvio dell’accertamento o del controllo è in aperta antitesi rispetto alle indicazioni ricevute dai pazienti dallo specialista che ha analizzato la loro situazione. Siamo al paradosso: ora sono gli operatori di sportello a stabilire l’urgenza o la priorità di una prestazione sanitaria? Il problema nasce ancora una volta perché, anche sul punto della durata e validità delle impegnative e di varie procedure e percorsi da seguire, alla Direzione centrale salute non abbiamo avuto informazioni. Ciò nonostante è ai medici ‘di famiglia’ che i pazienti si rivolgono per avere indicazioni precise e corrette sui percorsi burocratici da seguire per poter usufruire delle prestazioni sospese, annullate o rinviate nei mesi dell’emergenza sanitaria.

Invece noi medici ci troviamo nella difficile situazione di non sapere cosa rispondere e con un notevole afflusso di assistiti nei nostri ambulatori in epoca Covid, situazione che dovrebbe essere evitata proprio da chi gestisce il nostro sistema sanitario regionale. Aggiungo che in altre regioni, come in Piemonte e nel Lazio, sono state da tempo emanate ai direttori generali delle Asl disposizioni in merito a garanzia dei cittadini, soprattutto quelli anziani e fragili, mentre da noi continua il silenzio assordante dell’Assessorato alla Salute, nonostante le nostre sollecitazioni trasmesse via pec fin dal 19 maggio e tuttora senza riscontri”.