Lite AsFo-sindacati sulle risorse aggiuntive, salta l'accordo

E’ ancora scontro tra AsFo e sindacati della sanità pordenonese. Stavolta il motivo del contendere è il pagamento delle risorse aggiuntive regionali che vanno a integrare il contratto nazionale e prevedono indennizzi extra per le prestazioni domenicali, festive e notturne oltre al lavoro su tre turni.

Nell’incontro odierno l’Azienda sanitaria ha comunicato di voler utilizzare il milione e mezzo di euro di risorse per pagare innanzitutto i richiami dei riposi, in particolare attraverso i tre turni, che hanno garantito la continuità del servizio. L’accordo stralcio, però, così come proposto non è stato accettato da sindacati e Rsu.

“Per la prima volta in 20 anni – spiega Pierluigi Benvenuto della Cgil – non è stato rinnovato un accordo stralcio, confermato nel resto della regione e al Cro, che permette ai lavoratori di avere dalla busta paga di marzo i compensi per le prestazioni extra. Come ci è stato proposto, è un accordo inaccettabile. Festivi e notturni non sono neanche stati presi in considerazione e, per i turni, si proporne il pagamento dopo i 50”.

Trattativa bloccata, dunque, per la quale il direttore generale di AsFo, Joseph Polimeni ha espresso forte rammarico, ricordando gli sforzi fatti dall’azienda anche attraverso nuovi concorsi. Il tavolo è stato riconvocato per il 22 marzo.