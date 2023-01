Lo sci di fondo aiuta i bambini asmatici

Domenica 29 gennaio si svolgerà l’ultima lezione del corso di sci di fondo gestito dal Grupo Sportivo Alpini, al quale Alpi, l'Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili, ha aderito con i propri bambini asmatici. Dopo queste lezioni il gruppo si sposterà ogni domenica in una pista diversa della regione, per godere di diversi panorami e caratteristiche del percorso.

Al termine si svolgerà una premiazione simbolica per tutti i partecipanti, alla presenza di Giorgio Di Centa, olimpionico asmatico, che porterà la propria esperienza di vita e di atleta. Questa sarà anche un’occasione per presentare i risultati dello studio medico che è stato eseguito su questi bimbi. L'analisi, finanziata dalla Regione, ha confrontato i dati con un pari gruppo che non ha eseguito la stessa attività fisica. Oltre alle abituali valutazioni (peso, altezza, visita medica, spirometria) è stato eseguito il dosaggio dei gas bronchiali tramite la valutazione dell’ossido nitrico esalato, finissimo marcatore d’infiammazione bronchiale.

“Il corso doveva svolgersi all’arena Paruzzi di Tarvisio ma – causa scarsità di neve – è stato trasferito in alta Val Saisera”, spiega il dottor Mario Canciani, presidente dell'Associazione Alpi. “Abbiamo raggiunto il nuovo record di 115 iscritti, tra bambini e adulti. Il numero poteva anche essere maggiore, dato che le iscrizioni sono state bloccate alcune settimane fa, causa mancanza di maestri e di attrezzature per un numero così cospicuo di partecipanti”.

“Lo sci di fondo è uno degli sport più indicati nelle malattie respiratorie e ha permesso a diversi asmatici di poter emergere a livello mondiale. Particolarmente in questo periodo, in cui gran parte della regione è attanagliata da valori elevati di inquinanti, la Valcanale risulta un’area preservata da questa problematica che è causa non solo dell’aumento delle malattie respiratorie, ma è anche di infarti, ictus, emorragie cerebrali e potrebbe trarre giovamento economico da questo turismo sanitario”.