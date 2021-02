Lo scotto da pagare senza il lockdown

Per quale motivo da territorio virtuoso durante la prima ondata, visti i contagi molto più bassi del resto del Nord Italia, ci siamo trasformati in una regione rosso scuro nelle mappe dell’Agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie, perennemente in bilico tra zona gialla e zona arancione? Abbiamo girato la domanda a quattro esperti dell’Università del Friuli che hanno analizzato la situazione dai rispettivi punti di vista.

Un comune denominatore emerge chiaramente: la decisione di non adottare un altro lockdown se da un lato ha permesso di non bloccare l’economia già in seria difficoltà, dall’altro ha favorito una seconda ondata andata oltre ogni pessimistica previsione. La decisione di non bloccare tutto ha favorito la circolazione del virus. Paradossalmente la decisione di non procedere a un secondo confinamento stretto e lo sforzo immane fatto per affrontare la situazione (in primis dal Sistema sanitario regionale) mantenendola dentro parametri meno penalizzanti rispetto ad altre regioni, ha spinto molti a sottostimare gli effetti di un virus.

E gli esperti continuano a considerarlo pericoloso e imprevedibile, tanto da dirci che sarà ancora molto dura.

Leonardo Alberto Sechi, direttore della Clinica medica dell’Università del Friuli e ordinario di medicina interna: “Qualcuno ha detto che non eravamo stati attaccati troppo dalla prima ondata e l’abbiamo pagata cara con la seconda. La risposta più onesta è che non lo so perché siamo stati colpiti tanto duramente. Non faccio parte della schiera di colleghi che hanno la verità sempre in tasca e puntualmente sono smentiti dai fatti".

"Non è dipeso dalla capacità del sistema di dare risposte. Pure noi, al pari del resto della nazione, eravamo in parte impreparati e d’altro canto nessuno aveva previsto fosse così forte. Dopo il lock down primaverile durante abbiamo abbassato la guardia. La seconda ondata è stata durissima e avevamo pochi riferimenti per capire cosa fare. L’enorme diffusività di questo virus ha spiazzato molti e chi ha gestito tra mille difficoltà questa situazione ha dovuto tenere conto anche delle difficoltà dell’economia. Forse restrizioni più dure in autunno avrebbero permesso di ridurre la durata della seconda ondata tuttora in corso. E’ facile giudicare a posteriori, ma anche le persone con maggiore esperienza hanno avuto gravi difficoltà. Ogni volta che allentiamo le restrizioni i contagi riprendono. Ora vediamo cosa accadrà con le varianti. Se il virus non dovesse essere più contenibile con l’immunità indotta dai vaccini sarebbe tutto più difficile. Speriamo nelle nuove terapie, ma siamo consapevoli che saranno ancora tempi difficili. Dal punto di vista della risposta terapeutica siamo in enorme difficoltà e ogni persona reagisce in maniera molto differente”.

Ci sono ancora pochi dati per capire cosa sia accaduto esattamente dal punto di vista demografico a seguito della pandemia, ma qualche considerazione è possibile secondo Alessio Fornasin, ricercatore di demografia del Dipartimento di scienze economiche e statistiche: “Abbiamo visto che c’è stata una selezione per età e per genere. Il virus colpisce con maggiore forza anziani e maschi, che patiscono conseguenze più gravi rispetto alle femmine. Per esempio, nel caso dell’influenza spagnola, cento anni addietro a morire erano soprattutto i giovani. Noi ancora non sappiamo con precisione quante persone siano state davvero contagiate".

"Solo se siamo in grado di stimare con buona approssimazione quanti sono stati contagiati, quante persone hanno manifestato sintomi più o meno forti e via dicendo, possiamo valutare i livelli di letalità del virus per avere anche a disposizione gli strumenti per intervenire. Molto dipende dal tipo di malattia quindi, ma ovviamente entrano in gioco fattori come il progressivo invecchiamento della popolazione, la sua densità, la maggiore capacità di spostarsi. Certamente incide molto anche la percezione del pericolo e il comportamento dei singoli: dove le persone non rispettano le norme di distanziamento il contagio aumenta, ma lo stesso vale per esempio per chi fuma. Infine ci sono aspetti che hanno conseguenze demografiche, ma sono correlate alla demografia del virus in se: la sua diffusione è meno rapida nei mesi più caldi. Non ci resta insomma che sperare nel vaccino!”.

Carlo Tascini, direttore della Clinica delle malattie infettive: “La seconda ondata è prolungata e poderosa. Il problema è che non abbiamo mai attuato un confinamento duro. In sostanza tenendo conto dei 21 parametri decisi a livello nazionale, e con uno sforzo enorme del sistema sanitario regionale, nonostante i numeri fossero fino a 10 volte maggiori, questa regione è riuscita a restare in zona arancione. Ciò ha permesso all’economia di funzionare e quindi la comunità ha subito meno restrizioni grazie allo sforzo enorme compiuto dal nostro sistema sanitario. Regioni che hanno smesso di fare il tracciamento, hanno fatto meno tamponi e si sono trovati in situazioni differenti sono entrati in zona rossa limitando di conseguenza la seconda ondata. Ciò che è avvenuto è dunque frutto di una scelta politico - epidemiologica. D’altro canto il numero di tamponi fatti in Fvg sono il triplo di quelli fatti da altri regioni. Non abbiamo al momento terapie efficaci, ma solo distanziamento e vaccinazione".

"Ho notato che molte persone, tra ottobre e dicembre, non avevano la percezione della gravità del problema e il fatto di non aver imposto la zona rossa può aver indotto una sottostima del pericolo, nonostante i numeri fossero chiari. Prendere iniziative di fronte a un virus tanto nuovo e difficile non è facile e sono stupito di fronte a chi ha solo certezze. Decidere un lockdown severo è facile, ma poi ti trovi con un’economia a terra. Ora, c’è il problema delle varianti con il rischio che il quadro muti nuovamente. Di certo, una polmonite con queste caratteristiche non s’era mai vista e i meccanismi con i quali il virus la provoca non sono ancora chiari del tutto e questo spiega perché non abbiamo terapie efficaci al 100%, fatto scoraggiante per noi clinici. E’ passato ancora troppo poco tempo per avere studi risolutivi sui farmaci a disposizione per curare questa malattia e serve ancora molto impegno per trovare il farmaco risolutivo, nonostante tanti proclami. Dopo aver affrontato migliaia di casi, personalmente sono ancora in difficoltà di fronte a una patologia che cambia continuamente da paziente a paziente. Non aiuta il fatto che si tratti di un virus che muta tantissimo e che ci costringerà ad aggiornare continuamente i vaccini”.

Fabio Barbone, ordinario di igiene generale e applicata, epidemiologo: “Gli ultimi dati dicono che i contagi sono in netto calo, ma è indispensabile tenere alta la guardia. Serve una premessa per spiegare il presente. Durante la prima ondata la circolazione del virus ha riguardato in particolare la provincia di Trieste e i focolai erano concentrati nelle case di riposo. Le altre province, salvo focolai nelle case di riposo, presentavano un’incidenza dei contagi che era quasi la metà del resto del Nord Italia. A fine marzo la circolazione del virus si era attenuata. Nella seconda metà di giugno il virus tra i residenti del Fvg di fatto non circolava più. Abbiamo però cominciato a importare casi: a contagiarsi erano persone più giovani che andavano in vacanza, alle quali si sono aggiunti i lavoratori provenienti dall’estero. I tassi di contagio e ospedalizzazione sono rimasti bassi in settembre e ottobre, ma la situazione era ben diversa rispetto alla prima ondata. Senza lockdown a livello nazionale e con restrizioni limitate, il virus ha iniziato a circolare sempre più rapidamente fino a esplodere in novembre e dicembre, colpendo in particolare la provincia di Udine e di Pordenone, con un’altissima incidenza nelle aree montane, in particolare la Carnia".

"Ciò è dovuto alla presenza di comunità multifamiliari dove i rapporti sono più stretti rispetto ai grandi centri urbani. L’elevata mobilità correlata al lavoro e il fatto che molti giovani sono asintomatici ha poi fatto il resto. Progressivamente abbiamo registrato l’aumento dei focolai nelle realtà più fragili come le case di riposo, dove il virus a fine ottobre ha registrato un'impennata imperversando fino a metà dicembre. L’epidemia ormai incontrollabile ha reso impossibile il tracciamento dei contatti. Per fortuna abbiamo avuto una straordinaria capacità di effettuare tamponi, fatto che ci ha permesso di intervenire per limitare i danni, ma ora la preoccupazione è per l’arrivo delle varianti. E’ indispensabile continuare ad avere paura per il futuro. Per ora non si può fare altro che mantenere distanziamento, mascherine e disinfezione evitando gli assembramenti, perché sono bastati dieci giorni in zona gialla e già registriamo segnali di ripresa del virus”.