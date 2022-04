Long Covid, malattia a lungo termine

“Stanca ed esausta”. Con queste parole la regina Elisabetta avrebbe ammesso di risentire degli effetti del long Covid, cioè di quell’insieme complesso di sintomi clinici subacuti e cronici che impediscono un pieno ritorno alla piena salute dopo la fase acuta dell’infezione. Molti pazienti che hanno superato il Covid continuano a risentire, a mesi dal contagio, di disturbi di varia natura che vanno monitorati e possibilmente trattati Il progetto: “Long Covid: pronti a fronteggiare l’impatto presente e futuro della pandemia?” dell’Istituto superiore di sanità serve proprio a questo scopo. Tra le regioni coinvolte, oltre a Toscana e Puglia, anche il Friuli – Venezia Giulia e in particolare l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Nel territorio, già prima del programma Iss, sono nati due ambulatori specifici dedicati al long Covid, uno a Gemona e uno a Palmanova.



SU BASE VOLONTARIA - La coordinatrice del gruppo multidiciplinare della città stellata è Claudia Battello che ci spiega come funziona la struttura e chi sono i pazienti. “L’ambulatorio long Covid l’abbiamo ‘costruito’ nel tempo. Già nella prima ondata, a primavera 2020, abbiamo visitato pazienti con sintomi che regredivano lentamente o addirittura permanevano. Nella seconda ondata, quella di novembre 2020, abbiamo iniziato a definire meglio quella che è una struttura multidisciplinare del tutto nuova nella quale oggi lavorano sette medici: due interniste - Federica Zagolini, che si occupa in particolare di casi di embolia polmonare, ed io –, due radiologi – Giovanni Brondani e Stefano Meduri -, la pneumologa Paola Dalla Montà, la cardiologa Maria Grazia Baldini e il fisiatra Claudio Rosin. Ovviamente c’è anche personale infermieristico e chi si occupa del servizio di segreteria. Ufficialmente abbiamo iniziato l’attività dell’ambulatorio il 6 aprile 2021 e a oggi abbiamo seguito, o stiamo ancora seguendo, più di 150 pazienti. All’inizio erano persone dimesse da ricoveri ospedalieri che continuavano a presentare conseguenze della malattia. Progressivamente ci siamo allargati al territorio e oggi accogliamo anche pazienti segnalati dai medici di base. Proprio con questi colleghi stiamo sviluppando un questionario per valutare chi ha le caratteristiche per accedere all’ambulatorio. La problematica principale nella gestione della struttura è la carenza di medici: chi ci lavora lo fa nei ritagli di tempo e su base volontaria. Nonostante questo riusciamo a seguire 2 o 3 pazienti nuovi a settimana e a farci carico di quelli che sono già inseriti nei programmi terapeutici e di follow up, ma ovviamente ci deve essere una prevalutazione delle condizioni dei pazienti”.



IDENTIKIT DEI CASI

- A seconda della sintomatologia i pazienti segnalati sono visitati con diversa cadenza e poi seguiti nell’evoluzione della sintomatologia. “Accede all’ambulatorio chi continua a presentare sintomi a tre mesi dall’infezione. – chiarisce Battello -. I casi più gravi sono visitati con urgenza, per gli altri dilazioniamo nel tempo gli appuntamenti. E’ lo stesso personale dell’ambulatorio che prenota visite, test diagnostici ed esami ai pazienti. Seguiamo persone di ogni età, abbiamo persino un caso pediatrico, ma la maggior parte dei long Covid hanno tra i 40 e i 60 anni, hanno un lavoro, sono donne. I sintomi sono vari, ma a Palmanova osserviamo più di tutto quella che viene definita ‘nebbia mentale’, oltre a sintomi a carico di cuore e polmoni. Qualcuno presenta una fibrosi polmonare caratteristica, altri continuano a non avere gusto e olfatto, magari solo per qualche aroma. L’iter è prima diagnostico e poi terapeutico. Alla prima visita in ambulatorio i pazienti sono sottoposti al test dei 6 minuti di cammino che permette di valutare la funzionalità cardiopolmonare e la risposta allo sforzo. Successivamente viene eseguita una Tac con contrasto per analizzare il microcircolo dei polmoni. In base alla terapia, che può constare anche in una serie di esercizi suggeriti dal fisiatra, poi, i pazienti sono sottoposti a ulteriori analisi nel tempo a 3, 6 mesi dalla diagnosi di long Covid. Quello che ancora non facciamo è seguire l’evoluzione psicosociale del Covid, perchè nel nostro staff non ci sono psichiatri né psicologi, ma sarebbe un aspetto interessate da valutare”.

COSA PUÒ SUCCEDERE

Diversi per forma e durata: ecco i sintomi che durano Negli ultimi mesi sono state descritte numerose possibili manifestazioni del long Covid, che sono riportate nel rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità lo scorso luglio.

GENERALI

Fatica persistente/astenia, stanchezza eccessiva, febbre, debolezza muscolare, dolori diffusi, peggioramento dello stato di salute percepito, anoressia, riduzione dell’appetito, calo della massa muscolare

SPECIFICI DI ORGANI E APPARATI

• Polmonari Dispnea, affanno, tosse persistente.

• Cardiovascolari Senso di oppressione toracica, dolore toracico, palpitazioni, tachicardia, aritmie, variazioni della pressione arteriosa.

• A carico del sistema nervoso centrale Cefalea (spesso refrattaria agli antidolorifici), deterioramento cognitivo (annebbiamento cerebrale o brain fog), difficoltà di concentrazione e memoria, difficoltà nelle funzioni esecutive, vertigini, disturbi del sonno, ipotensione ortostatica.

• A carico del sistema nervoso periferico Formicolio e intorpidimento, perdita di gusto e olfatto

• Psichiatriche/ psicologiche Depressione, ansia, Sindrome da stress post-traumatico, sintomi ossessivo-compulsivi, Delirium (negli anziani), psicosi.

• Gastrointestinali Dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, dispepsia, eruttazione, reflusso gastroesofageo, distensione addominale

• Otorinolaringoiatrici Acufeni, otalgia, mal di gola, difficoltà a deglutire, disfonia

• Dermatologici Eritema pernio, eruzioni papulo-squamose, rash morbilliformi, eruzioni orticaroidi, alopecia

• Ematologici Tromboembolismo

• Renali Ematuria e proteinuria (nefropatia)

• Endocrini Diabete mellito di nuova insorgenza e tiroidite subacuta