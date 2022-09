Lucio Bonometto primario dell'Ortopedia di Udine

L’Ospedale di Udine ha un nuovo Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia: la Direzione AsuFc ha affidato l’incarico a Lucio Bonometto, che ha preso servizio l'1 settembre.

47 anni, laureato all’Università di Padova e specializzato presso l’Università di Verona, dal 2009 lavora presso l’ULSS 3 “Serenissima” (Mestre) ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di responsabile presso il Pronto Soccorso Ortopedico dell’Ospedale dell’Angelo. Specializzato in chirurgia del bacino e chirurgia ricostruttiva, vanta oltre 1.200 interventi da primo operatore con particolare riguardo alla chirurgia dell’anca, della traumatologia pelvica, delle perdite di sostanza ossea e delle pseudoartrosi.

“Diamo il benvenuto al dottor Bonometto: porta con sé una casistica importante per quanto riguarda la traumatologia e questa esperienza sarà sicuramente fondamentale per l’equipe della Struttura per rafforzarne le competenze e dare ulteriore risposta ai traumi che, purtroppo, risultano in costante aumento”, sono le parole di Luca Lattuada, direttore medico dell’Ospedale di Udine.

Roberto Petri, direttore del Dipartimento Chirurgico, aggiunge: “Confermo la gratitudine al dottor Giglio e a tutto il gruppo che è stato temporaneamente da lui coordinato così da mantenere in questi anni un servizio indispensabile per la comunità friulana; sono certo che l’inserimento del nuovo primario contribuirà a rendere ancora più solida la struttura di Ortopedia e traumatologia udinese”.

“Altro tassello fondamentale che si aggiunge a quelli già sistemati nell’importante opera di riorganizzazione che AsuFc sta affrontando sia per l’Ospedale Hub del Santa Maria della Misericordia sia per gli Ospedali spoke sul territorio aziendale”, commenta Denis Caporale, Direttore Generale Asufc.

L’incarico della Direzione Aziendale ha durata quinquennale.