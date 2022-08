Manca il 14% di plasma, appello dell’Afds Udine

Se le donazioni di sangue intero sono in linea con l’anno scorso, da gennaio al 30 luglio il numero di donazioni di plasma in provincia di Udine è, invece, calato del 14 per cento, pari a 797 unità. Sono passate cioè da 5.604 a 4.807. Il fatto che, poi, agosto è storicamente un mese critico per la diminuzione degli accessi nei centri trasfusionali, ha spinto l’Afds a lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta non soltanto ai suoi 50mila volontari ma a tutti coloro che possono avvicinarsi a questo piccolo gesto che però salva vite umane.

“Non portare il tuo plasma in vacanza” è lo slogano adottato, appunto, per la campagna d’agosto lanciata in questi giorni attraverso i diversi canali social dell’Afds provinciale e delle singole sezioni sparse sul territorio.

“Speriamo che il messaggio arrivi attraverso tutti i media tradizionali e digitali al maggior numero di persone – dichiara il presidente Roberto Flora – l’emergenza sanitaria alle spalle non deve farci dimenticare che mentre molti andranno a godersi le meritate vacanze, altri rimarranno a casa e negli ospedali ostaggi delle più diverse patologie contro cui, però, l’uso del sangue e degli emoderivati può fare la differenza. Prima di partire, quindi, invitiamo tutti quelli che possono donare a prenotare e a recarsi in un centro trasfusionale”.