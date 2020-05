Manca il medico di base, a Cervignano staffetta fra dottoresse

A Cervignano, il posto di medico di medicina generale lasciato vacante dopo la cessazione della dottoressa Ilaria Zanier nel 2019, a distanza di oltre un anno, deve essere ancora assegnato.

Un nuovo incarico è stato conferito dall’Azienda AsuFc a una dottoressa residente nel territorio del distretto, Chiara Nuovo, la quale ha tempo fino a giugno per confermare o meno la propria disponibilità, aprendo uno studio medico in loco. Nel frattempo la professionista a cui era stato affidato un incarico provvisorio, Elisa Brozic, dopo 11 mesi di lavoro, ha lasciato il comune per assumere l’incarico di titolarità di medico di medicina generale nel Comune di Turriaco. Brozic – salutando con una certa dose di rimpianto gli assistiti e gli operatori del distretto con cui ha potuto collaborare assiduamente per quasi un anno - lascia circa 1.200 pazienti, che avevano potuto apprezzare il suo impegno, la sua dedizione e competenza.

Dal 4 maggio ha preso il testimone un’altra giovane dottoressa, ma già con una comprovata esperienza professionale maturata nel Servizio di Continuità Assistenziale e nell’incarico di sostituzione di lungo periodo di un collega nel Comune di Rivignano-Teor: Elisa Indri, di San Giorgio di Nogaro.

Gli assistiti della dottoressa Brozic sono stati quindi presi in carico in continuità da Indri, presso lo studio avviato in via Trieste 75, al primo piano dell’edificio sede del distretto. Agli assistiti rimane comunque sempre aperta, in qualunque momento, la possibilità di operare liberamente la scelta fra altri medici già presenti nel territorio, che abbiano la disponibilità di ricevere nuove iscrizioni.

Degli otto medici di medicina generale di Cervignano, in particolare, due professionisti molto conosciuti, che esercitano da diversi anni la professione, Natalija Stojic e Roberto Aschettino, hanno la possibilità di acquisire ancora un consistente numero di scelte. Non è, infine, escluso che i cittadini possano operare una scelta anche nei confronti di altri medici operanti nei comuni confinanti.

Di tutte queste opportunità è data comunicazione in una lettera inviata a tutti gli assistiti della dottoressa Brozic. I servizi amministrativi del distretto possono fornire ogni informazione utile e procedere all’acquisizione delle eventuali scelte. Per tutto questo i cittadini potranno rivolgersi telefonicamente o a mezzo posta elettronica agli uffici del distretto, negli orari di seguito riportati.

• Palmanova, in via Molin 21 - tel. 0432.921917; distretto.est@asufc.sanita.fvg.it; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

• Cervignano del Friuli, in via Trieste 75 - tel.0431.387734; distretto.est@asufc.sanita.fvg.it; dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.