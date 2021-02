Manovre del personale, AsuGi firma 15 contratti

Per rispondere alle esigenze dettate dalla pandemia e dalla contestuale situazione emergenziale, per garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, AsuGi si è prontamente attivata nell’implementazione di figure professionali al momento necessarie.

In particolare un medico presso il Distretto Basso isontino; cinque unità come medico, di cui uno specialista per il Dipartimento di Prevenzione di Gorizia; un’unità in qualità di assistente sanitario per il Dipartimento di Prevenzione di Gorizia; un’unità come infermiere presso il Dipartimento di Prevenzione di Gorizia; tre unità quali medici (di cui uno specializzando) per il Dipartimento di Prevenzione di Trieste; un’unità come infermiere presso la SC Medicina Interna di Gorizia; un’unità come infermiere per la SC Servizio Infermieristico di Gorizia (tutti incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata dal contratto individuale).

Inoltre, sempre in risposta alle richieste funzionali a fronteggiare l’emergenza Covid-19, si assumono due dirigenti medico in disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a tempo indeterminato.