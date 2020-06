Manzano e Cividale, ripartono i prelievi

Da lunedì 15 giugno i prelievi ematici nelle sedi di Cividale e Manzano dovranno essere preventivamente prenotati contattando il Call Center al numero 0434 223522. E’ possibile anche prenotare di persona i prelievi presso gli sportelli Cup di Manzano e Cividale con i seguenti orari: Cup Cividale 11.30-14 dal lunedì al venerdì; Cup Manzano dalle 8.30-12.30 dal lunedì al venerdì.

Le urgenze sono comunque garantite ad accesso diretto, restano invariate le modalità organizzative in essere per i prelievi INR.

In questo modo sarà possibile contingentare l’afflusso agli sportelli garantendo quanto previsto dalle norme per evitare la diffusione del “Covid-19”, garantendo nel contempo a tutti i cittadini la possibilità di effettuare presso le sedi di Manzano e Cividale i prelievi in sicurezza; la prenotazione telefonica rappresenta sicuramente un ulteriore vantaggio e comodità per risparmiare tempo e code.