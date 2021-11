Mappa Covid, per l'Europa il Fvg diventa 'rosso'

Per l’Europa la nostra regione da oggi è rossa. Lo dice l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che colloca il Friuli Venezia Giulia, insieme a Marche, Calabria e Provincia di Bolzano, tra i territori che hanno registrano, negli ultimi 14 giorni, tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti.

La mappa europea conferma come la quarta ondata si stia allargando a macchia d'olio nel Vecchio Continente, con l’Est Europa in una situazione preoccupante per contagi e ricoveri. Tutti i nostri vicini, Austria, Slovenia e Croazia in testa, infatti, sono in rosso 'scuro', la colorazione che indica le aree a maggior rischio.