Marco Baralle tra i vincitori dei progetti Arisla 2020

AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), annuncia il finanziamento di sette nuovi progetti selezionati con il Bando 2020, aperto la scorsa primavera per selezionare la migliore ricerca scientifica in Italia sulla SLA, gravissima malattia neurodegenerativa che nel nostro Paese colpisce circa 6000 persone e per la quale ad oggi non esiste una cura efficace.

Tra questi, il progetto del laboratorio di Biologia dell’RNA, guidato da Marco Baralle, denominato ‘Epicon’. Lo scopo del progetto, spiega Baralle, “è capire come la regolazione epigenetica influenzi l’espressione della proteina TDP-43, la cui aggregazione avviene in maniera aberrante nella maggior parte dei pazienti con SLA, anche in assenza di specifiche mutazioni”.

Il Presidente Melazzani, al Webinar ARISLA conferma: “Con i nuovi progetti puntiamo ad avvicinarci e identificare una soluzione per contrastare la malattia”.