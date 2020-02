Mascherine e gel igienizzanti, vigilare su speculazioni

Mascherine esaurite in farmacia come nei negozi, gel igienizzanti a ruba anche al supermercato e scaffali vuoti. In molte città la corsa agli acquisti delle famigerate mascherine e di gel da borsetta per pulirsi le mani ha scatenato il proliferarsi di venditori abusivi, rincari non autorizzati, vendite in strada. Insomma, anarchia totale e... prezzi alle stelle, specie su alcuni siti on line dove l'Amuchina veniva venduta a centinaia di euro. Follie da Coronavirus, verrebbe da dire, se non fosse che, vista la situazione in continuo evoluzione, serve una regolamentazione che metta fine alle speculazioni.

Alla luce dei rincari dei prodotti citati, il Movimento Difesa del Cittadino Fvg è pronto a presentare alle Procure della Repubblica del Fvg., alla Guardia di Finanza e all’Antitrust un’esposto se dovesse accertare o ricevere segnalazioni dai propri associati e dai corregionali di listini anomali e di speculazioni sui prezzi di generi di prima necessità o gel igienizzanti, mascherine, e altri supporti medici per l’igiene e la difesa minima dal coronavirus, diventati peraltro introvabili e anche venduti sul web.



L’associazione di consumatori negli ultimi giorni ha visto i propri sportelli alle prese con tantissime richieste di notizie sul virus, ma soprattutto denunce e lamentele di cittadini spesso anziani vittime di truffe, prezzi folli su supporti medici e difficoltà a reperire generi alimentari.Il monitoraggio di Mcd Fvg sarà quindi giornaliero sul territorio regionale sino al termine dell'emergenza.Sul web, ricorda l'associazione, i listini di gel igienizzanti hanno subito rincari fino al 500%, mentre per le mascherine gli aumenti dei prezzi raggiungono quota +1500%, realizzando una becera speculazione sulle paure dei Cittadini più esposti emotivamente.Segnalare eventuali problematiche scrivendo a sos@mdc.fvg.it o chiamando lo 0432 490180.