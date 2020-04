Mascherine e presidi in dono

In questo momento così delicato per la salute di tutti Nova salus, Domus Sanitatis, Sanitas Friuli Srl e Salus di Gorizia hanno deciso di collaborare con “Insieme si può” - associazione, presieduta dall'avvocato Paolo Visintin - con gesti concreti a favore della popolazione.

La signora Antonella Apa in pirmis, assieme al Direttore sanitario dott. Marsilio Saccavini, sottolinea che le strutture sostengono il progetto dell'associazione ovvero di donare presidi quali mascherine (sanitarie, FFP3 e KN95), guanti e materiale sanitario (in particolare finalizzato alla riabilitazione respiratoria), utili alla collettività, in special modo nei piccoli Comuni limitrofi alle sedi, che si trovano spesso a dover fronteggiare le problematiche con minori risorse.

Le prime cinquecento mascherine sono già state acquistate e distribuite, ma i progetti per aiutare quante più persone possibile, sono tanti, e c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Nova Salus è disponibile ad attuare un sistema di fisioterapia a domicilio per i soggetti più deboli, e l'associazione "Insieme si può" ad acquistare degli incentivatori respiratori da utilizzarsi nell'ambito di un programma riabilitativo specifico, del quale sarà referente lo stesso Dott. Saccavini.

Per partecipare a questo importante progetto di solidarietà, si può donare il proprio contributo all'IBAN: IT77M0887764610000000354080 - ASSOCIAZIONE "INSIEME SI PUO'"

Qualsiasi donazione, anche piccola, è preziosa!

INSIEME ce la faremo!

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.