Mascherine per le farmacie in distribuzione

Sono 9mila le mascherine chirurgiche che Federfarma Fvg ha distribuito in questi giorni alle farmacie per la protezione di farmacisti ed operatori delle farmacie aperte al pubblico. “La disponibilità di questi dispositivi da parte delle Protezione Civile Friuli Venezia Giulia - spiega Luca Degrassi presidente di Federfarma FVG - è un segno di attenzione per la nostra categoria molto apprezzato in un momento di grande difficolta per tutto il sistema sanitario”.

Consapevoli del ruolo, le farmacie sono impegnate a fornire ogni supporto al fine di contenere la diffusione del contagio, dispensando informazioni in un momento di grande incertezza per la popolazione e assicurando alla collettività instancabile impegno e straordinario servizio. La fornitura dei dispositivi di protezione è arrivata direttamente alle farmacie grazie alle collaborazione sempre presente delle aziende Unico, Rinaldi e Comifar, che si sono rese disponibili ad assicurare la distribuzione capillare sul territorio regionale.