Mascherine, via libera dell'Iss a quelle fatte in casa

Via libera anche dall'Istituto Superiore di Sanità alle mascherine fatte in casa per la popolazione. Le così dette 'mascherine di comunità', ha sottolineato oggi, in conferenza stampa del venerdì dedicata al punto sull'emergenza sanitaria, il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, “non hanno standard specifici e servono a contenere le goccioline, proteggendo gli altri. Le mascherine chirurgiche, invece, e i dispositivi medici hanno altri standard da rispettare e livelli di filtrazione diversi”.

“Per la popolazione – ha proseguito Brusaferro - è stato raccomandato, anche a livello internazionale, l'utilizzo di mascherine multifltro e multistrato che chiunque può confezionare in proprio”.

Quelle home made devono aderire al cavo orale e alle narici, affinché le goccioline emesse attraverso il respiro, parlando o con un colpo di tosse, non vengano disperse.

Diverso il discorso per quanto riguarda le Ffp2 e Ffp3, che Brusaferro ha ricordato “vanno utilizzate in contesti specifici di rischio, come determinate sale d'aspetto, e non sono destinate per la popolazione in generale”.

Sul lavoro quale mascherina indossare? “Nei posti di lavoro – ha detto Brusaferro nell'intervento odierno -, spetta al medico competente per ciascuna azienda valutare il rischio per ogni tipo di attività svolta dal dipendente”.