Mattinata di vaccinazioni a Erto e Casso

L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha organizzato per oggi una seduta di vaccinazioni dedicata ai residenti del Comune di Erto e Casso. A partire dalle 9.30 e per tutta la mattinata, la sala dell’ex Municipio, già utilizzata per l’esecuzione dei tamponi, ha accolto i residenti per la somministrazione, grazie a un medico e quattro infermieri.

A coordinare le operazioni militari e volontari della Protezione civile. Presenti anche il sindaco Antonio Carrara e il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi.

Per effettuare la vaccinazione non era necessaria alcuna prenotazione. Era sufficiente presentarsi all’ex Municipio, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune per evitare assembramenti.

Prima di oggi, circa un terzo dei trecento abitanti di Erto e Casso era già stato immunizzato, quindi attraverso quest’operazione l’AsFo punta ad aumentare il numero di vaccinati evitando il disagio dello spostamento fino al più vicino centro vaccinale.