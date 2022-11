Mauro Brancati confermato alla guida della Consulta disabili

"Il confronto e l'apporto fornito dai membri della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia sono stati fondamentali nel percorso intrapreso dalla Regione per arrivare ad approvare la nuova Legge quadro in materia di disabilità".

Sono le parole del vicegovernatore e assessore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel giorno in cui la Consulta si è riunita a Udine, al Gervasutta, per l'assemblea dei soci, in seno alla quale il presidente Mauro Brancati è stato riconfermato nel suo ruolo di presidente.

"Se la Legge si può considerare a pieno titolo apripista e pilota a livello nazionale per la sua portata innovativa e come modello per la gestione delle criticità, vero fenomeno del nostro periodo, è grazie al proficuo confronto instaurato fin da subito, agli esordi, con i soci della Consulta e con il suo presidente - ha detto Riccardi -. Abbiamo recepito di fatto interamente le loro istanze, avviando poi un confronto con tutti i portatori di interessi, con la voluta e sentita finalità di rendere questa legge di tutti e per tutti".

"Da questo primo punto di partenza, ovvero dalla recente approvazione a larghissima maggioranza da parte del Consiglio regionale della norma, ci muoviamo adesso per applicarla nella realtà, a favore delle persone con disabilità in tutti i loro ambiti di vita. Lo faremo continuando a confrontarci con la Consulta cui auguro una buona continuazione della sua attività dopo l'assemblea di oggi", ha concluso Riccardi.