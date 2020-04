Mauro Ferrari lascia il Consiglio europeo per la ricerca

Mauro Ferrari, presidente del Consiglio europeo per la ricerca, ha presentato le sue dimissioni alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La decisione dello scienziato friulano è maturata in seguito alla gestione dell'epidemia da Covid-19 dell'Erc, che lo ha "estremamente deluso".

"Credo che la priorità adesso sia fermare la pandemia e cercare di salvare milioni di vite", riferisce Ferrari in un lungo articolo riportato dal Corriere della Sera. "Questo ha precedenza sulle carriere, sulla politica e anche sulla bellezza di un certo tipo di scienza. Perdonatemi, ma io credo che la scienza debba essere al servizio della comunità, specialmente nei momenti di emergenza. E questo lo è, perché solo attraverso la scienza si potranno sconfiggere il Coronavirus e i suoi successori".

"La pandemia ha spietatamente messo a nudo gli errori di valutazione che avevo compiuto. Nei momenti di emergenza le persone, e le istituzioni, mostrano la loro natura più profonda e il loro vero carattere. Avevo subito presentato una mozione per il lancio di un programma scientifico speciale, direttamente focalizzato su Covid-19", spiega ancora Ferrari. "In momenti così tragici, ho creduto necessario fornire ai migliori scienziati gli strumenti e le risorse per combattere questa pandemia con nuovi farmaci, nuovi vaccini, nuovi metodi diagnostici e nuove teorie scientificamente solide sulle dinamiche di comportamento sociale, a supporto delle strategie di contenimento pandemico, che per ora si basano intuizioni spesso solo istintive delle autorità competenti".

"L’ente di governo del Cer ha, però, votato contro la mia proposta, in maniera unanime e inappellabile, senza neppure accettare di discutere o sviluppare insieme un programma anti-Covid. Nelle mie fantasie idealistiche ho creduto che in circostanze così tragiche fosse dovere etico anche, e forse particolarmente, dei migliori combattenti di imbracciare le armi migliori e dirigersi senza esitazioni al fronte, alla frontiera, per sconfiggere questo nemico formidabile", dichiara Ferrari. "Ho creduto ingenuamente che questi non fossero momenti per la governance scientifica di disquisire sulle sottigliezze metodologiche di “bottom-up” piuttosto che “top-down”, o per preoccuparsi di misurare se tutti i raggruppamenti disciplinari avrebbero beneficiato in maniera paragonabile da un’iniziativa a largo spettro su Covid-19. E sono rimasto esterrefatto, profondamente deluso dal voto unanime contro la mia mozione. Un sollievo parziale a questa delusione è stato portato dalla presidente von der Leyen, che personalmente mi ha chiesto di proporre considerazioni su come l’Europa dovrebbe ora affrontare la pandemia".