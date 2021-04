Medici di base e vaccinazioni, 229 le adesioni in Fvg

Il Consiglio regionale ha dedicato questa mattina due ore al question time, sotto la presidenza di Piero Mauro Zanin. Ancora una volta è stato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a essere chiamato a rispondere al maggior numero di interrogazioni a risposta immediata, inevitabile conseguenza dell'emergenza Covid.

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha posto l'attenzione sul problema del mancato pagamento degli straordinari a infermieri e personale sanitario, ricordando "la denuncia di alcune sigle sindacali relative ad Asfo e le segnalazioni di operatori di Asufc" e chiedendo interventi "definitivi e tempestivi". Il vicegovernatore ha esposto nel dettaglio i fondi stanziati, a livello nazionale e regionale, per autorizzare le attività aggiuntive. "Chiederemo a Roma - ha aggiunto Riccardi - ulteriori risorse per il personale".

Simona Liguori (Cittadini) ha invece interpellato Riccardi sui numeri dell'adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale in corso, in termini di somministrazioni a domicilio, in ambulatorio e in azienda. Il vicegovernatore le ha fornito i dati aggiornati, a livello regionale e per singolo territorio: sono 229 in totale i medici di medicina generale che hanno aderito (24 in AsuGi, 63 in AsuFc e 142 in AsFo). Quanto alle somministrazioni, sono state finora 6.459, con questa ripartizione: 5.311 in AsFo (di cui 1.462 a domicilio, 3.476 in ambulatorio e 373 in azienda), 830 in AsuFc (di cui 671 a domicilio, sei in ambulatorio e 153 in azienda) e 318 in AsuGi (139 a domicilio, 155 in ambulatorio e 24 in azienda). L'AsFo è chiaramente prima in questa classifica, ma Riccardi si è detto convinto che presto i numeri si riequilibreranno.

Il capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, reputa, invece, "necessario e urgente adottare un atto di indirizzo rivolto alle Aziende sanitarie regionali per l'applicazione del decreto legge 44 del 2021 in materia di obbligo vaccinale".

"Non servono atti di indirizzo regionali per applicare quel che dicono le norme dello Stato e che entrambi condividiamo", gli ha risposto Riccardi. "Io sono per la rigorosa applicazione di questa norma, che prevede la possibilità di assegnare mansioni inferiori o sospendere chi non si vaccina. Abbiamo, comunque, proposto l'adozione di linee guida a livello nazionale".

Ad Andrea Ussai (M5S) sta, invece, a cuore il problema della ristorazione ospedaliera presso l'AsuGi, in quanto teme che si stia andando verso "l'ennesima proroga del servizio alla ditta Serenissima Ristorazione" senza risolvere le criticità evidenziate dai lavoratori e il problema del recepimento degli standard per la fascia pediatrica. Ussai ha sottolineato che il bando promesso a metà aprile non è ancora partito. "Sono d'accordo con Ussai sul fatto che la gara fosse ferma da troppi anni - ha detto il vicegovernatore - ma gli assicuro che il bando è imminente. Questo però non toglie - ha aggiunto Riccardi - la necessità di una proroga fino all'aggiudicazione della gara e alla stipula dei contratti: la procedura richiede almeno un semestre". "Non è arrivata risposta sulle criticità sollevate dai lavoratori", gli ha controrisposto Ussai.

Franco Iacop (Pd) ha, invece, riproposto il tema della telemedicina per i pazienti Covid, ricordando il progetto finanziato con la raccolta fondi che venne avviata dalla Protezione civile regionale, volta a sostenere le esigenze emergenziali. Iacop ha chiesto quanti dei kit previsti dal contratto siano stati finora distribuiti ai pazienti anziani e fragili. "Il progetto non ha ancora avuto completa attuazione - ha ammesso Riccardi - , stiamo incontrando difficoltà anche se le adesioni sono in aumento. A oggi hanno aderito 283 medici di medicina generale e sono stati consegnati 54 kit per 122 pazienti. Credo sia la strada giusta, bisogna insistere". Insoddisfatto Iacop: "Segnalo lo stallo di un progetto che è costato 1,4 milioni. Si prevedevano 1500 kit e 10mila pazienti, qui siamo ancora in una fase iniziale a quasi un anno da quando maturò l'idea".

Il consigliere Walter Zalukar (Misto) ha ribadito che non sono state ancora presentate relazione e monitoraggio sulle liste di attesa, "violando in questo modo quanto previsto dalla legge regionale 7 del 2009. È la quinta interrogazione sullo stesso argomento". Riccardi, nel condividere le preoccupazioni sui tempi di attesa, gli ha ricordato le misure prese per affrontare il problema, ricordando che sono previsti finanziamenti aggiuntivi per prestazioni di particolare rilevanza in cui risulti fondamentale la tempestività. "Non ho la presunzione di convincere qualcuno sulle opinioni, ma sui numeri sì: i dati sono sicuramente da migliorare, ma meno critici rispetto ad altre regioni". "La legge 7 del 2009 fu voluta dal centrodestra e si continua a ignorarla", ha replicato Zalukar.

Cristian Sergo, capogruppo del M5S, invocava "una maggiore trasparenza sulle somministrazioni della campagna vaccinale", facendo riferimento alle 48.588 dosi di vaccini (su un totale di 265671) somministrate a persone che rientrano nella categoria "altro", un dato contenuto nel report vaccinale del Ministero della Salute. Riccardi gli ha risposto che "l'aumento delle somministrazioni registrate con categoria "Altro" sono dovute alla mancata registrazione della categoria da parte dei medici di medicina generale, ma con la nuova versione del sistema questo errore non dovrebbe verificarsi più. Siamo tra le regioni con la voce "altro" più limitata: oggi vi rientrano in totale 431 persone in Fvg (349 con pregressa infezione da Sars-Covid, 75 detenuti penitenziari e 7 di categoria non rilevata)". Soddisfatto della risposta, Sergo ha detto che il suo obiettivo "era proprio far capire che alla voce altro c'è una spiegazione".

Le criticità del reparto di oculistica di Pordenone sono state portate all'attenzione dell'Aula da Mauro Capozzella (M5S), che ha chiesto a Riccardi come intenda risolvere i problemi di carenza di organico che avrebbero causato l'allungamento dei tempi di attesa per le visite oculistiche, fino a due anni e mezzo. Riccardi ha annunciato che "si va verso un accordo con il privato accreditato per prestazioni oculistiche. Sul supporto emergenziale all'ospedale di Pordenone con le equipe dell'ospedale di Udine, l'Asfo formalizzerà un accordo interaziendale con Asufc".