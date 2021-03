Medici e infermieri italiani candidati al Nobel per la pace 2021

Medici e infermieri italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 per il loro impegno in prima linea nella lotta contro il Covid. La candidatura è stata avanzata dalla Fondazione Gorbachev che ha così motivato la scelta: “il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”.



La proposta è stata presentata dal Nobel per la Pace, l'americana Lisa Clark, che vive in Toscana e che nel corso dell'emergenza ha avolto attività di volontariato.

“Ho candidato il corpo sanitario italiano al premio Nobel per la Pace – spiega Clark – poiché la sua abnegazione è stata commovente. Qualcosa di simile a un libro delle favole, da decenni non si vedeva niente del genere. Il personale sanitario non ha più pensato a se stesso ma a cosa poteva fare per gli altri con le proprie competenze”.