Medici in pensione: sì, ma in sicurezza

Alto numero di contagi, di ricoveri, di decessi. E la sanità rischia di scoppiare. Da più parti, allora, si fa appello ai medici e agli infermieri a riposo perché ritornino operativi e diano una mano al sistema sanitario. Alcune Regioni hanno persino predisposto un bando ad hoc per favorire l’attività di questi professionisti. È andato in pensione da poche settimane Daniele Snidero, chirurgo che ha lavorato prima a Udine per 25 anni e poi a San Daniele come primario e direttore di dipartimento, profondo conoscitore della realtà sanitaria del nostro territorio.



Cosa pensa della necessità di fare appello a medici in pensione per far fronte all’emergenza Covid?

“Penso che sia una misura utile, vista l’estrema pressione cui si trova attualmente la sanità, ma che sia necessario porre una speciale attenzione visto il periodo. Non ci si può consentire di mettere in pericolo nessuno. Ecco perché è bene che ogni medico sia consapevole dell’esperienza maturata e la metta a disposizione nel modo corretto. E che coloro che scelgono di dare una mano siano specificamente formati”.



“In questa situazione, per esempio, è necessario che intervenga chi ha la competenza per gestire situazioni ad elevato rischio infettivo, per la sicurezza del personale e dei pazienti. Nello specifico infettivologi, ovviamente, ma anche chirurghi, anestesisti e rianimatori, medici di pronto soccorso, pneumologi. Chi invece ha esperienza clinica, ma non specifica nell’affrontare contagi, meglio che non sia impiegato in reparti Covid. Se non si attuano le procedure corrette, il rischio di diffondere il virus tra il personale e i pazienti ricoverati è troppo alto. E acquisire le competenze necessarie non è una passeggiata”.“Per i medici ancora in servizio il decreto ‘Milleproroghe’ prevede la possibilità di proseguire fino a 70 anni, per mantenere in organico i camici con maggiore esperienza e affrontare al meglio la lotta contro l’infezione. Per chi è già in pensione, invece, il quadro normativo è più complesso. Uno degli snodi fondamentali è quello assicurativo, un altro quello della sicurezza. Nel caso di rientro in attività di un medico in quiescenza per far fronte alla situazione Covid, queste sono situazioni che vanno chiarite. Al momento non è così ed è un ostacolo all’intervento di questi professionisti”.“A una riflessione profonda. Il mio percorso di formazione è stato lungo, complesso, difficile. Me lo sono sudato. E sento che sarebbe un peccato buttare alle ortiche una competenza di questo genere, che può essere ancora molto utile ai pazienti”.“Prima di tutto, è mancato il tracciamento, che sarebbe stato un’arma fondamentale per circoscrivere i focolai. Inoltre trovo grave che le informazioni fondamentali siano state contraddittorie, frammentarie e oggetto di battaglie ideologiche. Ci sarebbe stato bisogno di più chiarezza e di maggiore fermezza. La ‘terza ondata’ di cui già di parla si potrà contenere solo mantenendo comportamenti corretti (distanza interpersonale, uso della mascherina e igienizzazione delle mani) che sono gli unici strumenti reali per difenderci, almeno finchè non arriverà il vaccino”.