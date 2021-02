Medici pediatri, nuovo incarico a Ronchi del Legionari

Asugi, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ha approvato la graduatoria aziendale per i pediatri di libera scelta che troverà applicazione nel territorio aziendale per il corrente anno e che sarà pubblicata nell’Albo Aziendale del sito internet di Asugi.



Contestualmente si procede al conferimento di un incarico provvisorio di pediatra di libera scelta per il consorzio di Doberdò del Lago (che comprende il territorio dei comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, Turriaco) per il quale verrà utilizzata la graduatoria appena approvata.





Da mercoledì 17 febbraio, la dottoressa Bassanese sostituirà la dottoressa Scornavacca nello stesso studio professionale della pediatra cessata in via Verdi, 16 a Ronchi dei Legionari.

Trattandosi di incarico provvisorio, le verranno caricati in automatico tutti gli assisti della collega per consentire la continuità dell’assistenza pediatrica.

L’incarico della dottoressa Bassanese durerà per massimo un anno o fino alla data anteriore di conferimento di un incarico definitivo.