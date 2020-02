Medici, rilasciare certificati telefonici

"Il Governo consenta ai medici di famiglia di rilasciare i certificati per via telefonica nelle Regioni interessate dalla sospensione delle attività degli uffici Inps, che non fanno più visite medico legali e fiscali a seguito dell'emergenza nazionale". Lo chiedono i deputati dem Debora Serracchiani e Antonio Viscomi, raccogliendo l'appello della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) che ha segnalato come "a rischio l’incolumità di migliaia di professionisti che sono in prima linea contro il virus".

Per i parlamentari dem "è giusto riconoscere la condizione di rischio in cui operano migliaia di medici di famiglia in prima linea e venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese".

"Chiediamo al Governo di prendere in considerazione questa proposta e - concludono Serracchiani e Viscomi - di introdurla nei decreti attuativi che sono in preparazione".