Medicina 4.0, Burlo e Isonlab lanciano il progetto HEaRO

Il progetto HEaRO nasce dalla collaborazione tra Isonlab e l’Ircc Burlo Garofolo di Trieste, polo di eccellenza mondiale nella ricerca scientifica.

Il progetto si colloca nel vasto argomento della Medicina 4.0: grazie a HEaRO si faranno convergere nuovi campi della ricerca in un sistema unico e tecnologicamente avanzato. Questo permetterà lo sviluppo di nuove applicazioni cliniche e di studio. Il risultato finale contribuirà all’incremento dell’offerta e dell’efficacia per quanto riguarda le verifiche audiologiche, le metodologie riabilitative e lo studio fisiologico del sistema uditivo.

Il luogo dell’installazione è uno spazio multimediale all’interno del padiglione di Audiologia del Burlo Garofolo. Nel concreto, è stato sviluppato un sistema di interazione tra un headset per la Realtà Virtuale e un’installazione caratterizzata dalla tecnologia Ambisonics, capace di riprodurre ambienti sonori tridimensionali attraverso 48 speaker.

I piccoli pazienti verranno condotti in ambienti virtuali altamente immersivi mentre il sistema permetterà la sperimentazione attraverso il controllo dettagliato di tutte le variabili acustiche; gli operatori potranno così riprodurre i suoni codificati e visualizzare (sia in tempo reale che post esame) la risposta data dal soggetto. Il tutto sarà tracciato registrato tridimensionalmente ogni singolo movimento, con la possibilità di ricostruirlo in uno spazio 3D che ne permetta l’analisi approfondita. Uno strumento innovativo per l’esplorazione di nuove applicazioni cliniche, vero punto di incontro tra nuove tecnologie e ricerca scientifica.