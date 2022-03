Medicina alla portata di tutti, a Monfalcone si parla di nutrizione

Quello della nutrizione è forse il campo in cui la disinformazione si fa maggiormente sentire ed è proprio per creare maggiore consapevolezza che questo secondo incontro del ciclo Medicina alla portata di tutti: Monfalcone in salute vuole affrontare questo dibattuto tema. L’11 marzo, alle 18, la Biblioteca comunale ospita il professor Gianni Biolo, docente di Medicina Interna al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UniTS, direttore della UCO Clinica Medica di AsuGi a Trieste.

L’incontro, dal titolo “Monitoraggio metabolico sulla stazione spaziale: indicazioni per una corretta integrazione tra nutrizione e attività motoria”, affronta il sempre attuale tema del rapporto tra alimentazione e attività fisica partendo dai più recenti studi condotti da Biolo.

In particolare si parlerà dello studio Nutriss della Clinica Medica di Trieste e dell’Agenzia Spaziale Italiana, che prevede l’aggiustamento mensile dell’introito di nutrienti nella dieta degli astronauti che vivono per sei mesi in orbita nella stazione spaziale internazionale in assenza di gravità.

“In tali condizioni – spiega Gianni Biolo - il bilancio energetico viene mantenuto con difficoltà per la drastica riduzione del consumo di energia legata all’assenza di peso e di movimento con potenziali conseguenze fisiologiche negative. I risultati dello studio dimostrano come un perfetto coordinamento tra nutrizione ed attività motoria contribuisca al mantenimento dello stato di salute e dell’efficienza dell’organismo. Lo stato di salute di un individuo perciò – conclude Biolo – dipende da un corretto bilancio tra energia consumata ed energia introdotta sotto forma di cibo”.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Vanessa Nicolin, docente di Anatomia Umana all’Università di Trieste e coordinatrice della rassegna.

Medicina alla portata di tutti: Monfalcone in salute è promossa dal Comune di Monfalcone grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Monfalcone, il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina AsuGi e l’Irrcs materno infantile Burlo Garofolo Regione Friuli Venezia Giulia.

Tutti gli incontri si svolgono nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monfalcone. La partecipazione è gratuita, con prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.monfalcone.go.it o al numero 338.3772420 (anche Whatsapp).

In base alla normativa vigente, l’ingresso è consentito a coloro i quali sono in possesso di Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o avvenuta guarigione da Covid- 19). È inoltre necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza in sala.