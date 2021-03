Medicina alla portata di tutti a Monfalcone

Prosegue la rassegna online “Medicina alla portata di tutti. Monfalcone in Salute”, promossa dal Comune di Monfalcone grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Monfalcone, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste.



Il primo appuntamento su “Come il Covid 19 ha influenzato le cure, la didattica e la ricerca in ambito cardiovascolare”, ha visto la partecipazione di Gianfranco Sinagra (docente di Malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare, Università di Trieste; direttore Dipartimento ad Attività Integrata Cardiotoracovascolare e SC Cardiologia ASUGI) e di Gerardina Lardieri (Direttore SC Cardiologia Ospedali di Monfalcone e Gorizia, ASUGI).



Il secondo appuntamento, in programma venerdì 19 marzo, alle ore 18.00 (sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi, sul canale YouTube dell'Università di Trieste – in una playlist nominata "Medicina alla portata di tutti" – e sul sito dell’ASUGI https://asugi.sanita.fvg.it/it/) tratterà un tema di grande attualità: “Vaccini e impatto sulla salute: verità e menzogne”. Relatore Roberto Luzzati (docente di Malattie infettive, Università di Trieste; direttore Dipartimento ad Attività Integrata Ematologia, Oncologia e Infettivologia e SC Malattie Infettive ASUGI). Introduce e modera, Vanessa Nicolin, docente di Anatomia umana, Università di Trieste.