Medicine a casa meglio della farmacia

Se un piccolo paese perde i negozi di prossimità, dall’alimentari all’ufficio postale, alla farmacia, perde un pezzo di vita. E’ questa l’opinione dei sindaci friulani ai quali abbiamo chiesto di commentare le prossime assegnazioni delle sedi farmaceutiche attualmente senza titolare in regione. Sono 14 in tutto, sei in provincia di Udine, sei nel Friuli occidentale e una nella provincia di Gorizia. 14 piccoli Comuni in fin di vita, quindi. Dodici, invece, quelli con una sede farmaceutica appena aperta.

La quarta chiamata al concorso è prevista domenica 20. Alcuni sperano che tra i vincitori finalmente ci sia un farmacista disposto a occupare lo spazio vacante, ma c’è anche chi pensa che la soluzione migliore per un piccolo paese sia quella del dispensario, ossia il presidio, autorizzato dalla Regione in assenza di una farmacia prevista in pianta organica, che può essere istituito soltanto nei comuni o frazioni fino a 5mila abitanti. Il dispensario non è una vera farmacia, perché non è mai aperta la domenica, né di notte. Anzi, il servizio riguarda soltanto tre giorni alla settimana per alcune ore. Però, organizzandosi, gli abitanti dei piccoli paesi, soprattutto gli anziani, le persone prive di auto, i malati cronici, o quelli non autosufficienti possono ordinare i farmaci necessari e ritirarli durante gli orari di apertura.

Tra i sindaci che sperano nell’arrivo di un nuovo farmacista c’è Claudio Corradazzi, primo cittadino di Forni di Sotto.

“Attualmente – spiega Corradazzi – il comune ha un dispensario. Forni di Sotto aveva una farmacia fino a un anno mezzo fa, poi il titolare ha vinto il concorso e ha potuto chiedere il trasferimento vicino a casa. Era di origini siciliane, quindi, cambiare sede ha avuto due vantaggi: tornare nella terra di origine e aprire una nuova farmacia in una sede con maggiori possibilità di guadagno”.

In realtà questo presidio faceva ottimi guadagni e non erano previste spese di affitto, né bollette a carico del titolare.

“Il Comune garantiva – spiega il sindaco - questi vantaggi. Adesso siamo inseriti nella graduatoria come sede vacante. Mi auguro che un farmacista decida di venire qui e gestire il nostro spazio. Certo è che non potrebbe mai essere residente a Udine e fare chilometri di strada ogni giorno per venire a lavorare. Aprire a Forni significa fare una scelta di vita”.

Per il piccolo comune di Stregna è fondamentale avere una farmacia. “Non è soltanto questione di fornire un servizio alla comunità – spiega il sindaco Luca Postregna -, ma è indispensabile per la vitalità del paese. La farmacia richiama persone, dà movimento. Fino alla scorsa primavera avevamo la farmacia, che dava un servizio molto gradito alla popolazione e anche ai piccoli comuni montani limitrofi, ma poi la titolare ha preferito cambiare sede. La Regione ci ha dato un dispensario farmaceutico che, però, è aperto solo alcune ore a settimana, meno di quanto ci era stato garantito. Lo spazio della farmacia è comunale e l’amministrazione copretutte le spese. Nonostante questo, adesso ci ritroviamo ad avere un edificio utilizzato soltanto per qualche ora a settimana. Forse sarà il caso di cambiargli destinazione d’uso, guardando alle politiche abitative”.

Nessuna speranza che un farmacista risponda al concorso.

“Finora – conclude il sindaco - non abbiamo ricevuto nessuna manifestazione d’interesse. E’ difficile, quindi, che qualcuno si faccia avanti all’ultimo momento”.

Sono molti i piccoli centri del Friuli occidentale a essere inseriti nell’elenco delle sedi vacanti.

Tra questi c’è Cimolais, il cui sindaco, Davide Protti, però, non si lamenta.

“Siamo un piccolo paese – spiega Protti – che conta circa 360 abitanti. Abbiamo un dispensario che è sicuramente una soluzione che fa da toppa alla mancanza di una vera farmacia, ma è l’unica soluzione possibile. Sicuramente ha dei vincoli di orario, non è aperto la domenica e non fa servizio notturno, ma la cittadinanza si è organizzata, ormai conosce i turni e sa di poter ordinare tutte le medicine indispensabili. Inoltre, in caso di altre necessità urgenti, la farmacia più vicina è a Claut, che dista solo sette chilometri. Tutti i piccoli paesi del Friuli occidentale hanno un dispensario. Rappresenta sicuramente la soluzione migliore”.

Per avere un ‘magazzino’ i comuni devono essere inseriti nell’elenco come sede di farmacia vacante. E’ successo in passato che una vera farmacia fosse aperta in un piccolo paese, ma la nuova apertura comporta l’immediata chiusura del dispensario. E dopo un anno, o al massimo due, il farmacista che ha tentato l’impresa, ossia far funzionare la nuova sede, ha capito che non guadagnava abbastanza e ha chiesto il trasferimento in altra sede.

“Secondo me – conclude Protti -, è meglio che i piccoli paesi si accontentino del dispensario, onde evitare di rimanere del tutto scoperti. Le farmacie sono a tutti gli effetti attività commerciali e devono portare guadagno”.