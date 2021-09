Medico di base non vaccinato a Sacile, scatta la battaglia legale

Sarà battaglia legale tra il medico di medicina generale di Sacile non vaccinato e l'AsFo. Il dottor Biscaro è stato sospeso dalla professione perché non si è immunizzato contro il Covid. Il suo studio nel poliambulatorio della medicina integrata di Sacile, all’interno dell’ospedale di via Ettoreo, è vuoto, nessuno in segreteria.

I suoi pazienti, circa 1.300, non potranno temporaneamente contare sulle sue cure, come informa un cartello fuori dall'ambulatorio. Straniti molti pazienti - alcuni increduli, altri arrabbiati - che sono stati dirottati in parte agli altri medici che condividono gli spazi con Biscaro, in parte ad altri colleghi di Brugnera e Caneva.

AsFo ha sospeso il medico e l’Ordine ne ha preso atto: per Biscaro sarà impossibile esercitare la professione fino al 31 dicembre o fino a quando non si sarà vaccinato. Ma il medico non ci sta ed è pronto a far valere i propri diritti, davanti al Tar o al giudice del lavoro.

A difenderlo è l’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano. “Ritengo la sospensione dall'esercizio della professione a danno del mio assistito un provvedimento illegittimo", spiega il legale. "Il dottor Biscaro ha, infatti, giustificato e documentato i motivi di esenzione così come prevede il d.l. 44/2021. La sua è una scelta coerente con le proprie convinzioni e conoscenze mediche, scelta tra l'altro avvallata anche da altri colleghi. Mi riservo ogni tutela giudiziaria per i danni che il dottor Biscaro sta subendo”, conclude de’ Manzano.