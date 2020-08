Medico friulano nell’inferno della Martinica

Questa è la storia di un friulano in terra francese, anche quando questa è oltre oceano, nei Caraibi. Tutto nasce a Lione dove è molto attivo il Fogolâr Furlan presieduto da Danilo Vezzio, che ha segnalato la vicenda che vede protagonista Silvano Beorchia, i cui avi giunsero qui partendo dal paese di Trava di Lauco.

“Il Fogolâr di Lione – scherza Vezzio - ha un ‘cluster di cjargnej’ tra cui una personalità di spicco: Silvano Beorchia. Oltre che carnico è anche un eminente specialista epatologo-enterologo, anche se i nostri friulani per maggior chiarezza traducono la specializzazione dicendo… Silvano al fâs i budjei”.

Il dottor Silvano sarebbe in quiescenza, ma questo termine poco si adatta allo spirito dei friulani, più abituati a una missione perpetua. E infatti Beorchia è appena rientrato da una missione in Martinica, nelle Antille francesi, dove la sua specializzazione è stata molto utile. Le cattive lingue friulane hanno subito interpretato dicendo “lajù a bêvin mase rum e an duç il fiât a remengo...”. Invece non è così. Le bon docteur frioulan si è recato in quell’isola per tentare di ripristinare i servizi di gastro-enterologia nell’ospedale di Fort de France.



Basti immaginare che per curare un tumore all’intestino di un martinichese si doveva trasferirlo a Parigi, oppure lasciarlo morire. Infatti, il dipartimento d’oltremare francese della Martinica si trova a 7.000 chilometri da Parigi e in quel lembo estremo della Repubblica la vita è difficile.che per esempio fa sparire mascherine e disinfettanti prima che arrivino all’ospedale. Agli amici del Fogolâr Silvano Beorchia ha fatto un resoconto dettagliato della sua missione: da buon friulano volenteroso e generoso, si è dedicato alla riorganizzazione dei servizi di enterologia, praticamente inesistenti sull’isola, ma“Silvano – spiega Vezzio - ci ha raccontato che. Certo, è un aiuto utilissimo dal punto di vista assistenziale, ma un disastro per quanto concerne la propagazione del virus. E così la pandemia ha avuto conseguenze catastrofiche, che Silvano ha dovuto combattere con la caparbietà dei friulani carnici. È passato dal fâ i budjei, a fâ i polmons e questo in condizioni di un’emergenza catastrofica”.. “Con le sue competenze e il suo altruismo ha dimostrato eccezionali qualità umane” conclude con orgoglio il presidente del Fogolâr Furlan.